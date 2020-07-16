На Среднем Урале число вакансий в металлургии выросло на 12 процентов

По итогам первого полугодия Свердловская область вышла на второе место по количеству вакансий в металлургической отрасли, уступив только Москве.

"На регион приходится 6,3 процента предложений работодателей. Соседняя Челябинская область заняла третью строчку с показателем 5,8. А опережает всех столица, где были открыты 8 процентов всех вакансий", - говорится в исследовании HeadHunter Урал.

Кстати, так как в отрасли нет ярко выраженной текучки кадров, открытие новых позиция, как правило, говорит о росте производства. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, этот сегмент экономики уже в мае начал восстанавливаться, и по итогам первого квартала количество вакансий на Среднем Урале выросло на 11,9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по России в целом - рост 13,5 процента).

Средняя зарплата в металлургической отрасли, по данным аналитиков, составила 50 тысяч рублей в Свердловской области и 61,7 тысячи по стране (чаще всего предложение колеблется в пределах 30-40 тысяч). Самые востребованные специализации - инженеры, производственный и рабочий персонал, строители, специалисты сферы продаж и транспорта.