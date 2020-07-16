На Урале научились получать медицинский спирт из отходов

Химики Уральского федерального университета разработали технологию переработки отходов, которая дает новую жизнь вторсырью. В частности, они научились с помощью нее получать спирт и другие вещества, применяемые в медицине.

Технология задействует соединения на основе оксида алюминия, которые способны переработать целлюлозу растений и хитин (из него состоят панцири раков, скелет насекомых). При этом входящие в ее состав ферменты, известные как ускорители химических реакций в пищеварительной системе, можно использовать многократно, пока они не исчерпают свою активность.

Инженеры-исследователи лаборатории органического синтеза Дарья Тамбасова и Полина Любякина и профессор Елена Ковалева отмечают, что токсичные вещества вроде щелочей и кислот они в производство не берут, благодаря чему процесс переработки и его результат не несет вреда окружающей среде.

- Спирт, получаемый нами из целлюлозы древесины, не содержит вредных примесей, и его можно применять как биотопливо и в медицинских целях. А в результате переработки хитина выходит глюкозамин - лекарственное вещество, полезное для суставов. Нашу систему можно использовать и для переработки бытового мусора с содержанием органических примесей, это безопасно, в отличие технологии сжигания, - рассказывает Дарья Тамбасова.

За счет возможности многоразового использования одних и тех же материалов соединений технология довольно экономична. Химики ее разработали на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований, в настоящий момент она не имеет аналогов.