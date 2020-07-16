Свердловская область получила 320 миллионов рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ - это аванс от 1,2 миллиарда, которые должны были пойти на снос аварийного жилья в 2021 году. Но, поскольку регион реализует план нынешнего года с существенным опережением - только за первое полугодие расселено 1230 человек из 20,5 тысячи квадратных метров, - федеральные субсидии поступили раньше.

- Мы уже начали прорабатывать с муниципалитетами заключение соглашений, чтобы они могли своевременно получить деньги, - рассказал замес­титель министра строительства и развития инфраструктуры области Антон Шафаростов.

Он пояснил, что в новую шестилетнюю федеральную программу, стартовавшую в 2019 году, попали здания, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В основном это деревянные бараки и так называемые дома на бутовой кладке, где в фундаменте вперемешку с бетоном находят бревна, тряпье и тому подобные "стройматериалы". Активное расселение ведется более чем в 20 муниципалитетах, в том числе в Екатеринбурге.

В прошлом году в регионе расселили 522 непригодные для жизни квартиры общей площадью 21,5 тысячи квадратных мет­ров. План перевыполнили почти в четыре раза, 138 человек получили возможность переехать в более комфортное и безопасное место. Кроме того, было ликвидировано 76 "избушек" на одну семью (суммарно на 2,5 тысячи квадратов) и 2000 мет­ров в блокированных домах и признанных аварийными после 2017 года. Все они в федеральную программу не входят.

Всего до 2025 года Свердловская область должна избавиться от 320 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 2017 года. Это примерно 1300 зданий, где проживают 20 тысяч человек. Максимальные объемы сноса запланированы на 2022-2024 годы: по 100 тысяч квад­ратных метров в год.

Но даже с учетом этого регион в ближайшие годы не сможет избавиться от всех развалюх. На 31 марта 2020 года, по данным ГИС ЖКХ, на Среднем Урале числилось 2430 многоквартирных домов под снос общей площадью 524,5 тысячи квадратов. Для сведения: в 2018-м их было 1966, через год - уже 2261, то есть число аварийных зданий прирастает быстрее, чем их успевают сносить. Причем треть такого фонда сконцентрирована в шести муниципалитетах: Карпинске, Волчанске, Дегтярске, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Белоярском районе.

- Федеральный минстрой и Фонд содействия реформированию ЖКХ инициировали проведение массового капремонта ветхих домов, чтобы не довести их до аварийного состояния - тогда лавина приостановится. Укрепив фундамент, поменяв перекрытия, усилив конструкции, можно вернуть здание в пригодное состояние, - поясняет Антон Шафаростов.

Напомним, чтобы комиссия признала дом аварийным, он должен иметь высокий уровень физического износа, утратить прочность и устойчивость конструкций. Такой объект в любой момент может обрушиться, поэтому жить в нем небезопасно. В ветхом здании жить можно, но не комфортно: там фиксируется ненормативное изменение микроклимата. В конце июня в России принят новый порядок обследования: если раньше, чтобы присвоить статус аварийного, необходимо было проверить дом полностью, то сейчас достаточно исследовать всего десять процентов несущих конструкций. Если пять процентов конструкций одного вида или 30 процентов двух видов (балки, колонны) не соответствуют требованиям, комиссия уже вынесет положительное решение. По оценке Шафаростова, это позволит проводить экспертизу быстрее и раз в пять дешевле, а ведь для многих муниципалитетов загвоздка была именно в стоимости, поэтому и оттягивали момент, как могли.

Кроме того, в конце 2019 года существенно изменилось законодательство по аварийному жилью, в него внесено много процедурных уточнений. В частности, на месте снесенных за счет бюджета бараков теперь запрещено возводить коммерческое жилье - только муниципальное и объекты соцкультбыта, также можно создавать парки и скверы. Это сделано, чтобы исключить почву для сговоров между местными чиновниками и застройщиками. В свою очередь, инвесторам, которые заключают договоры освоения застроенных территорий, государство компенсирует до 25 процентов расчетной стоимости отселения. По мнению Антона Шафаростова, бизнесу это выгодно, ведь раньше он выкупал квартиры и сносил трущобы исключительно за свой счет.

Тем временем

Для расселения аварийного жилфонда в Свердловской области используется несколько механизмов: строительство нового жилья, выкуп квартир на свободном рынке и передача в соцнайм, компенсационные выплаты собственникам жилых помещений. Так, до конца года должно быть сдано десять домов "под расселение".

Львиная доля контрактов на реализацию первого этапа федеральной программы была заключена еще в 2019 году. Их объем составил 1,6 миллиарда рублей, в том числе федеральные средства - 1,4 миллиарда.