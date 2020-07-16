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16.07.2020 08:58

Тургояк прогрелся

Нынешним летом уральцы поедут отдыхать на Черное море и челябинские озера
Текст: Татьяна Казанцева
Российская газета - Экономика УРФО № 155(8209)
Внутренний туризм наконец-то стартовал, международный - на "низком старте". Как оценивают ситуацию с летним отдыхом эксперты? Июньские отпуска у большинства уральцев "сгорели" - выбраться за пределы мест проживания по понятным причинам было невозможно. Зато июль подарил надежду. Во-первых, разрешен внутренний туризм, во-вто­рых, вот-вот откроются "окна" в Европу и Азию.
Сплавы по уральским рекам никто не отменял, но далеко не все готовы к такому экстремальному отдыху. Фото: Татьяна Андреева/РГ Сплавы по уральским рекам никто не отменял, но далеко не все готовы к такому экстремальному отдыху. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сплавы по уральским рекам никто не отменял, но далеко не все готовы к такому экстремальному отдыху. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Уже 27 июля терминал D в Шереметьево начнет готовиться к работе. Регулярное международное авиасообщение может быть восстановлено уже в августе, чартеры запустят позже, осенью. Мы ожидаем, что быстрее всего восстановится связь со странами СНГ - Беларусью, Казахстаном, Молдавией, Узбекистаном и другими, - сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Соседи с нетерпением ждут, когда Россия откроет границы. Беларусь, например, готова сотрудничать в любое время - хоть с августа, хоть с сентября, ведь среди гостей этой страны большинство россиян, говорит председатель правления Белорусского республиканского союза тур­индустрии Филипп Гулый.

Фото: Олег Сергеев
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Наших ждут и в Грузии - страна откроется для гостей с 1 авгус­та, воздушное сообщение возобновится с сентября. Причем ехать туда можно без опаски - Грузия находится в зеленой зоне по коронавирусу, а "общественный климат пропитан добротой", уверяет председатель свердловской общественной организации "Интернациональный союз" Нукри Чавлеишвили.

- На осень в стране намечены парламентские выборы, поэтому возможны митинги, но бояться их не стоит - они не несут агрессии. К тому же правил гостеприимства никто не отменял. Российские туристы уже отдыхают в Батуми, хотя добраться в Грузию можно пока только по Военно-Грузинской дороге, - добавил он.

Турция, которую в прошлом году посетило более 8 миллионов россиян, нынче вряд ли сможет претендовать на титул победителя в номинации "пляжный туризм" - границы пока закрыты. Сезон отпусков меж тем проходит, поэтому соскучившиеся по солнцу россияне, и уральцы в их числе, устремились к пляжам Краснодарского края и Крыма. Туроператоры уже предсказывают сочинским отелям полную загрузку в августе.

- Популярен и Крым - аэропорт Симферополя принимает ежедневно двести рейсов. Севастополь, например, уже посетило 15 тысяч туристов. Причем стоимость туров по сравнению с прошлым годом не увеличилась. В целом они даже подешевели на 25 процентов из-за снижения стоимости перелетов примерно, - отметил Андрей Игнатьев.

Еще одним бонусом для турис­тов стало смягчение требований Роспотребнадзора. По словам Игнатьева, сейчас для отдыхающих обязательна лишь одна справка - об эпидемиологическом окружении, тестируют прибывших на COVID-19 только по эпидпоказаниям.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Роспотребнадзор рассказал, нужно ли делать тест на COVID-19 к отпуску

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подтверждает: спрос на международный отдых есть, но внутренний туризм остается главным направлением. По его словам, уральцев ждут новые программы - турмаршруты в Калининград, на Байкал и Алтай, хотя, помня про коронавирус и состояние инфраструктуры, на взрывной спрос туроператоры не рассчитывают. Как и на всплеск интереса к местным здравницам и турбазам: по целому ряду причин свердловчане по-прежнему предпочитают отдыхать за пределами своего региона, например в соседней Челябинской области.

- К сожалению, мы являемся по большей части поставщиком гостей на Южный Урал. В части международного туризма нам с соседями удается консолидировать туристский поток - более 50 процентов челябинцев отправляются на зарубежный отдых через екатеринбургский

аэропорт Кольцово. Ситуация с межрегиональным отдыхом обратная: по количеству средств размещения, состоянию гостиниц, уровню сервиса мы существенно отстаем от челябинских коллег, - утверждает Мальцев.

При этом эксперт категорически не согласен, что объяснить ситуацию можно одними лишь природными факторами: дескать, в Челябинской облас­ти больше озер, они глубже и чище. По его словам, это не аргумент, ведь Свердловская область не обделена ни объектами культуры, ни природными памятниками.

- По нашему мнению, это все же недоработка в развитии госу­дарственно-частного партнерства. Необходимо создание ин­вест­иционного климата для роста числа средств размещения разного уровня в радиусе 70-120 километров от Екатеринбурга, - уже не в первый раз акцентирует внимание на проблеме эксперт.

Специалисты надеются, что преодолеть отставание Среднего Урала от ближайших соседей поможет в том числе и создание туркластера "Гора Белая" вблизи Нижнего Тагила.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область Отпуск 2020. Выбор есть Развитие туризма в России

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