Урал предложил экстремальное путешествие за земляникой и клюквой

Помимо традиционных туристических маршрутов с комфортабельным автобусом, посещением музеев и подробными рассказами экскурсоводов, на Урале есть немало интереснейших мест, знакомство с которыми подарит ощущение первооткрывателя. Например, можно отправиться в путешествие по дороге прошлых веков - узкоколейке.

Главный сезон на этом маршруте начинается с июля, когда созревает земляника. И длится до ноября - пикового на Урале времени по сбору клюквы.

Хлебни эмоций на узкой колее

Каких только историй мне ни рассказывали о былом процветании узкоколейных дорог в болотистых северо-восточных районах Урала. Дескать, чтобы добраться до очередного лесоповала, железнодорожные ветки прокладывали наживую: бросали на землю рельсы, подпирали стволами деревьев, и дрезина катилась, куда требуется. До сих пор, если хочешь хлебнуть эмоций, - становись на узкую колею.

В Свердловской области реально сохранилась и действует одна из крупнейших на территории страны узкоколейных дорог, которая соединяет город Алапаевск с отдаленными селами Санкино и Калач. Дороги, конечно, появились, но по ним все еще пробраться в глубинку проблематично, а по рельсам - с ветерком! Причем, как в цивилизованном вагоне с тепловозом во главе, так и на экзотичных средствах передвижения, напоминающих примитивную дрезину.

В народе железнодорожное чудо техники именуют "пионерками", а также "бедуинами" - в зависимости от комплектации самоделки. В здешних селах в гаражах близ узкоколейки стоят до полусотни железных "эх, прокачу!". Правда, используются они не для баловства, а исключительно по делу: добраться до райцентра, съездить к родственникам, за ягодами, на охоту, рыбалку.

Блогеры открыли маршрут

- Туристов катаем нечасто. Неместные, наверное, в принципе не слышали о "пионерках", а для нас они - дело обычное. Даже в голову не приходило пиариться и зарабатывать на туризме. Раскручивают маршрут обычно городские блогеры через интернет, а нас уже потом подключают, - рассказал один из создателей и владельцев чудо техники Александр.

Алапаевскую узкоколейку местные считают памятником. Конечно, не официальным, но точно - историческим. На рельсах здесь легко можно найти клейма царских, сталинских и брежневских времен. Первый железнодорожный участок в здешних местах был открыт еще летом 1898 года - строилась узкоколейка по инициативе и на средства владельцев Алапаевского железоделательного завода, чтобы и рабочих возить и грузы поставлять. Проложить по зыби рельсы было делом более выгодным, чем насыпать дорогу.

Тот же принцип создания путей передвижения сохранился и при советской власти. В 1970 году прошлого века узкоколейка со всеми ответвлениями растянулась на 600 километров. Сейчас рельсовая империя сократилась более чем вдвое: протяженность путей - 270 километров. И, в отличие от разухабистых 1990-х, когда недели не проходило без криминальной сводки о воровстве рельсов, сейчас "дорогу жизни" в отдаленные поселки местные власти стараются холить и лелеять. Проект - не дешевый, поэтому и поддержали идею развития на исторических рельсах туризма.

Билет в прошлое

Первый вариант путешествия предсказуем и легко доступен каждому туристу - поезд с тремя пассажирскими вагончиками ходит от железнодорожного вокзала районного Алапаевска до таежного села Санкино три раза в неделю.

Билеты в плацкарт, где можно полежать на полке, - чуть более 100 рублей. В общий вагон - в два раза дешевле. Забронировать по интернету невозможно. Но главное неудобство в другом: отправляется поезд в тайгу в 19:30 вечера, когда солнышко идет на закат и природные красоты из окна не разглядеть.

Делает четыре остановки у сел и на конечную станцию пребывает за полночь. А через полчаса - обратно. График, понятно, подстроен под местных жителей. Для туристов несколько лет назад был запущен спецсостав с мягким вагоном, дневным расписанием и гидом. Но ходит уральский "восточный экспресс" крайне нерегулярно. Ближайший, по нашим данным, планируется на 12 сентября нынешнего года.

"Пионерка" домчит

Второй вариант путешествия для тех, кто готов себя почувствовать героем одного из фильмов про приключения Индианы Джонса. Поездка по узкоколейке на "пионерке" это, конечно, не киношные гонки, но удовольствие не для слабонервных.

- Если взял деньги, значит, обязан доставить целехоньким, а какая страховка может быть на этой кривой колее? На всякий случай всех предупреждаю, чтобы не расслаблялись. Колесо в любой момент соскочить может, "пионерка" и перевернется. Так что чуть что - спрыгивайте сразу же, в болоте-то чай не утоните, - делился с нами опытом Сергей Третьяков, один из владельцев самодельной дрезины.

Вагонетка с моторчиком, именуемая в народе "пионеркой", - это хитроумный гибрид мотоцикла с железнодорожными колесами. Мастерят это средство передвижения из списанных железнодорожных колесных пар, которые скрепляют спинками от железных кроватей и деревянным настилом.

На нем обычно устанавливается простая деревянная скамья, рассчитанная на четыре человека. Впрочем, по численности ездоков возможны варианты. Главная двигательная сила - моторы от мотоциклов. Особо ценится мотоцикл "Минск" - там и движок легче, чем на "Урале", и мощность хорошая. Можно разогнаться до 60 километров в час. "Нешумахеры" предпочитают скорость в 40-к. Заводится мотор, как на лодке, дерганием за шнур, а управляется вагонетка рулем - палкой. Она же - экстренный тормоз.

"Пионеркой" это чудо техники окрестили за шустрость и относительную легкость - вся конструкция весит около 120 килограммов. Два мужика могут поднять и переставить. Ведь на узкоколейке свои правила движения: при лобовой встрече одна должна уступить дорогу. Платформу необходимо убрать с пути на обочину, а потом опять вернуть на место. Обычно уходит с рельсов "пионерка" без груза или та, где больше рабочих рук, - то есть пассажиров. Понятно, что туристической "пионерке" никто уступать не будет. Дорога в одну сторону занимает около четырех часов.

- Комфорт под открытым небом еще тот, - предупреждает нас Александр, - просидеть часы на жесткой скамейке - это тоже экстрим. Да и без телогрейки и дождевика лучше не соваться. Ветерок обдувает хорошо.

Зато шустрая дрезина - как такси, по желанию можно остановиться и поближе осмотреть красоты природы, затерянного в уральских болотах монастыря, или насобирать грибов с ягодами.

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