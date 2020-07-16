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16.07.2020 08:53

Киберразум взят в штат

В университетах разрабатывают нейросети для защиты промышленных и природных объектов
Текст: Анна Шиллер
Российская газета - Экономика УРФО № 155(8209)
Когда IT-технологии становятся все изощреннее, специалисты стараются разработать новые способы защиты больших данных предприятий. Ведь неосмотрительность персонала или происки кибермошенников ставят под угрозу не только репутацию компании, но и целую производственную цепочку.

Корпоративным заказчикам, как правило, требуется программное обеспечение (ПО), которое предотвратит несанкционированный доступ к коммерчес­кой информации. Решения для хозяйствующих субъектов и целых городов предлагают студенты и преподаватели уральских вузов. Например, в Южно-Ураль­ском госуниверситете айтишники разрабатывают промышленные контроллеры, координирующие работу подключенных к сети устройств и обмен данными.

- Наших партнеров сегодня беспокоит безопасность объектов критической инфраструктуры, куда входят и предприятия непрерывного цикла. Мы создаем для них ПО, которое защищает протоколы обмена, электронные блоки управления, - рассказывает Андрей Баринов, и.о. директора научно-образовательного цент­ра "Информационная безопасность" ЮУрГУ.
Как цифровизация меняет мусорную отрасль

С помощью проектного обучения, внедренного в вузе два года назад, к работе привлекают и студентов. Причем в группы объединяют как технарей, так и экономистов, способных подсчитать затраты на реализацию проекта, его рентабельность. При этом учебную программу по безо­пасности информационных сис­тем освоили более 500 человек.

Другой участник уральского Научно-образовательного цент­ра - Уральский федеральный университет - уже в течение трех лет готовит специалистов в области искусственного интеллекта. К слову, его активно применяют и для управления городскими объектами: например, студенты вмес­те с IT-компанией создают интерактивную карту деревьев Екатеринбурга на основе нейронных сетей. В ней будут храниться данные о количестве, местоположении и видах зеленых насаждений мегаполиса.

Обеспечить безопасность среды, будь то взлом промышленной системы или незаконная вырубка деревьев, - сверхзадача исследователей. Но для этого вначале нужно воспитать киберразум. Студенты УрФУ обучают нейросеть отличать деревья от столбов по фотографиям. Подобный опыт был у ученых челябинского вуза: чтобы интеллектуальная система мониторинга автомобильного трафика распознавала транспортные потоки (ее пилотный вариант скоро запустят в регионе), им требовалось занес­ти в электронную базу до тысячи изображений каждого перекрестка.

Кстати

По словам Владимира Спиридонова, эксперта в области градостроительного и стратегического планирования городов и регионов, для управления инфраструктурой муниципалитетам нужен цифровой двойник. По аналогии с BIM-технологиями в строительстве - трехмерной моделью сооружения на всех этапах его жизненного цикла - тот будет анализировать состояние городской среды и реакцию на ввод новых объектов в эксплуатацию.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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