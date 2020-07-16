В Шадринске завели уголовное дело после массового отравления шаурмой

Следственный отдел Шадринска возбудил уголовное дело по факту массового отравления продуктами из заведения общепита.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, шаурма, хот-доги и роллы, из-за которых пострадали люди, были изготовлены в торговом павильоне, расположенном на пересечении улиц Свердлова и Либкнехта в Шадринске. Во время проверки в заведении нашли многочисленные нарушения законодательства в сфере организации услуг общественного питания.

- В ходе расследования назначены необходимые экспертизы, а также устанавливаются сотрудники и руководители предприятия, причастные к совершению преступления, - уточняют в следственном ведомстве.

Дело возбуждено по статье "производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" (часть 1, статья 238 УК РФ). Расследование продолжается.

Напомним, после употребления фастфуда за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления, начиная с 13 июля, обратилось 53 человека, 17 из них доставлены в стационар.