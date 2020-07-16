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16.07.2020 08:45

Основа надежности

Ведущий производитель цемента в УрФО объединил активы под новым брендом
Текст: Юлия Вострецова
Российская газета - Экономика УРФО № 155(8209)
В компании SLK Cement завершена процедура реорганизации. Последним значимым ее этапом стало юридическое присоединение ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент" (поселок Первомайский, город Коркино Челябинской области) к ООО "СЛК Цемент". После реорганизации завод по производству цемента в Челябинской области приобрел статус филиала "Коркино" единой компании федерального значения.
Под новым брендом компания продолжит совершенствовать технологический процесс, повышать качество продукции. Фото: Пресс-служба SLK Cement Под новым брендом компания продолжит совершенствовать технологический процесс, повышать качество продукции. Фото: Пресс-служба SLK Cement
Под новым брендом компания продолжит совершенствовать технологический процесс, повышать качество продукции. Фото: Пресс-служба SLK Cement

Ранее такой же путь прошли филиалы в Сухом Логу и Омске - теперь все три производственные единицы, а также транспортное предприятие "ЦемТранс" объ­единены под общим брендом SLK Cement. Это не прос­то переименование, а завершение важного этапа реорганизации компании, который длился более полугода. Он связан с расширением российского подразделения международной корпорации Buzzi Unicem, у которой масштабные планы, подкрепленные серьезными инвестициями: только за последние три года в модернизацию производственных мощностей SLK Cement вложено 5,3 миллиарда рублей.

Один из крупнейших инвестпроектов - строительство мельницы на предприятии в Коркино. На сегодняшний день в него уже вложено 1,3 миллиарда. Новое оборудование позволит повысить качество помола клинкера, а следовательно, и характеристики готового продукта, и выпускать новые, улучшенные марки цемента. Возрастет и производственная мощность завода.

Новый слоган компании "Надежное будущее" выбран не случайно: высокое качество уральского цемента обеспечивает надежность изготавливаемых из него строительных конструкций. Например, только в Челябинской области с использованием цемента, произведенного в Коркино, возведены такие знаковые объекты, как Челябинский драматический театр, ледовый дворец "Уральская молния", ТЦ "Ашан", новый терминал аэро­порта Баландино. Помимо этого в активе компании сотни стройплощадок в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Омской областях, Югре и ЯНАО. Цемент ведущего в Уральском регионе производителя применялся не только для строительства зданий и сооружений, но и для прокладки тысяч километров дорог, мостов. Для новой взлетно-посадочной полосы челябинского аэропорта сразу два завода - в Сухом Логу и поселке Первомайском (Коркино) - поставили более 20 тысяч тонн строительного материала.

- Под новым брендом мы продолжим совершенствовать процесс выпуска продукции, качество и технологичность клиентского сервиса, скорость и эффективность административных процедур, - говорит генеральный директор SLK Cement Андрей Иммореев. - Нынешняя ситуация показала, что независимо от внешних условий компания на сто процентов выполняет обязательства перед клиентами, обеспечивая строительные площадки региона высококачественной цементной продукцией.

Реорганизация позволит упростить взаимодействие внутри огромной корпорации, а также оптимизировать работу с клиентами, поставщиками и подрядчиками. При этом правопреемник в полном объеме выполняет все обязательства прежнего юрлица, а все сотрудники переведены в новую компанию без потери стажа.

- Изменения затронули главным образом сферы стратегического развития и административного взаимодействия внутри глобальной структуры Buzzi Unicem. Сроки поставки, качество продукции, цены - все наши обязательства и договоренности остаются неизменными. Мы сохраним многолетние традиции наших предприятий, опыт предыдущих поколений цементников и продолжим выпускать продукцию непревзойденного качества, - подчеркивает Андрей Иммореев.

Отметим, SLK Cement входит в пятерку ведущих производителей строительных цементов в России и является лидером по выпуску тампонажных марок, востребованных в нефтегазовом секторе.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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