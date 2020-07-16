Жители села на Ямале из-за нехватки вахтовиков построят дорогу сами

Распространение коронавирусной инфекции осложнило жизнь в селе Сюнай-Сале: тут по графику должны были построить дорогу, но рабочие не смогли приехать в регион на вахту. Местные жители из положения вышли оригинально: решили все доделать своими силами. И, судя по всему, успешно справляются.

"На строительстве дороги трудятся 25 человек, 21 из которых - жители поселка, - рассказали в администрации Ямальского района. - Всех их обучили базовым навыкам стропальщиков и разнорабочих, все прошли необходимые инструктажи".

Сюнай-Сале, что в переводе с ненецкого "дымный мыс" - село небольшое, всего на три улочки и на 400 примерно жителей. В основном - ненцев. Главное занятие здесь - рыболовство.

С непосредственным участием тех, кому потом по этой дороге ходить и ходить, идет сейчас укладка дорожных плит и тротуаров. Потом здесь установят ограждения и обустроят подъездные дорожки к домам.

"Сдача объекта запланирована на сентябрь этого года", - уточнили в администрации поселка.