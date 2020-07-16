Регионы готовы провести голосование в сентябре в течение двух-трех дней

Голосование на региональных выборах в сентябре может пройти в течение двух-трех дней. Центризбирком выступил с таким предложением, комиссии в субъектах РФ его поддержали, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

В четверг в ЦИК прошло заседание, посвященное дополнительным возможностям для реализации избирательных прав россиян в Единый день голосования 13 сентября 2020 года. Участники обсудили, как можно использовать опыт, полученный в ходе плебисцита по Конституции.

Предложение Центризбиркома - голосовать более одного дня. В комиссии признали этот формат удачным. "Что мы предлагаем сейчас: обкатать на этих выборах голосование в течение 2-3 дней", - сказала Памфилова. "Мы во вторник очень подробно обсудили с нашими коллегами из региональных комиссий, как они на это смотрят. Ни от одной комиссии мы не получили негативного мнения", - добавила она. Все комиссии, по словам главы ЦИК, дали свои предложения на этот счет, в итоге принцип голосования в течение двух-трех дней был принят.

Памфилова пояснила, что юридическим основанием для проведения многодневного голосования в этом году стали дополнительные полномочия, которые ЦИК получил весной. Тогда законодатель внес в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан положение о том, что Центризбирком имеет право проводить досрочное голосование "в целях создания условий для защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав". Оно может начаться не ранее чем за 10 дней до основной даты.

Памфилова подчеркнула, что во главу угла ЦИК ставит интересы охраны здоровья избирателей, поэтому берет на себя дополнительную нагрузку. Она напомнила, что ситуация с коронавирусом в разных регионах России развивается по-разному, поэтому избиркомам надо иметь механизмы, которые позволят "не тормозить важные процессы политического и общественного развития".

Элла Памфилова: Во главу угла мы ставим интересы охраны здоровья избирателей

В ЦИК уверены, что многодневный формат не противоречит требованиям о чистоте голосования и достоверности результатов. "Я знаю очень много спекуляций на эту тему, что это все дает широкие возможности для разного рода фальсификаций и так далее. Готова опровергать по каждому пункту", - сказала Памфилова. Она привела в пример законодательство ряда стран Европы, где широко используется практика досрочного или многодневного голосования. В частности, в Финляндии, по ее словам, более 40% избирателей голосуют досрочно в течение недели, а в Чехии выборы проходят в два тура каждый по два дня.

Что касается сохранности бюллетеней и избирательной документации при многодневном голосовании, то в ходе недавнего плебисцита по поправкам в Конституцию РФ в Центризбирком не поступило ни одного нарекания на порядок их хранения, сообщила Памфилова. Всем сомневающимся она посоветовала записываться в наблюдатели и лично контролировать ситуацию в ночное время.

"Все ссылки, что это ужас, недемократично, - несостоятельны, - уверена глава ЦИК. - Если в совокупности приняты другие меры, то даже никаких вопросов быть не может". При этом Памфилова признала, что многодневное голосование создает определенные сложности для участковых комиссий. "У нас почти 100 тысяч участков, в 49 тысячах случаев - это школы, - напомнила глава ЦИК. - Если это пятница, суббота и воскресенье, то четверг тоже уходит (на подготовку)".

"Сейчас мы это отработаем в точечном режиме, но на будущее, если это перманентно будет в законе прописано, обязательно Единый день голосования надо переносить", - считает Памфилова. По ее мнению, сентябрь - "самый неудачный месяц" для многодневных выборов, ведь это начало учебного года, а в комиссиях работает много учителей. На какое время следует перенести голосование, глава ЦИК не уточнила. "Об этом надо думать", - сказала она.

Еще одна тема, требующая проработки в случае принятия закона о многодневном голосовании, - это количество наблюдателей. По действующему законодательству, на участках могут работать не более двух представителей от партий, кандидатов и общественных организаций. В ЦИК считают, что для нескольких дней этого недостаточно. В комиссии готовы продолжить сотрудничество в сфере наблюдения с Общественной палатой РФ и президентским Советом по правам человека.