Роскачество не нашло опасного овсяного печенья в России

В России выпускается качественное овсяное печенье. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, проверив продукцию 18 торговых марок по 457 показателям качества и безопасности.

Во всех образцах печенья не было обнаружено тяжелых металлов, микотоксинов, микробиологических нарушений, пестицидов, искусственных добавок и красителей. Все проверенные производители используют овсяную муку, которая считается более полезной, так как в ней есть клетчатка, витамины, микро- и макроэлементы. Исследования позволяют утверждать, что содержание растительных масел, в которых есть насыщенные жирные кислоты, удовлетворяют существующим критериям качества и безопасности.

Не нашли эксперты и превышений по трансжирам. Сахара в печенье кладут столько, сколько и нужно. По ГОСТу, массовая доля общего сахара в печенье не должна превышать 40%. "Продукция всех исследуемых нами торговых марок соответствует требованиям. Содержание сахара в изученном нами печенье варьируется от 34,7 до 39,6%", - уточняют эксперты.

В то же время доктор технических наук, профессор, директор ВНИИКП - филиала ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова" РАН Татьяна Савенкова предупреждает, что овсяное печенье имеет самое высокое содержание добавленного сахара, поэтому злоупотреблять им не стоит, каким бы вкусным оно не было.

Исследовали печенье и на содержание в нем консервантов - бензойной и сорбиновой кислоты. Бензойную кислоту эксперты не нашли. Небольшое количество сорбиновой кислоты присутствовало в печенье за счет ее содержания в маргарине. Проверили и печенье на наличие антиокислителей жира бутилгидрокситолуола, пропилгаллата, октилгаллата и додецилгаллата. Они используются при консервации маргарина, чтобы жир не окислялся, следовательно, они могли попасть в печенье через маргарин.

В исследуемых образцах не были обнаружены бутилгидрокситолуол и пропилгаллат, а октилгаллат и додецилгаллат были отмечены в значительно меньшем количестве, чем допускается техническим регламентом.

Более подробно об исследовании овсяного печенья можно прочитать на сайте Роскачества.