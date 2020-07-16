Роскомнадзор сформулировал правила для указания на "иноСМИ"

Разработаны правила для СМИ по размещению указания на роль иноагента. Проект приказа об этом Роскомнадзор представил на общественное обсуждение. Правила касаются как иностранных, так и российских СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Согласно документу, материалы от таких СМИ должны содержать следующее указание на статус иноагента: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

Указание должно размещаться под заголовком или непосредственно перед началом сообщения. Кроме того, шрифт данного указания должен вдвое превышать размер шрифта заголовке и быть контрастно выделен.

Если материал СМИ оформлен в видеоформате, сообщение аналогичного содержания должно идти в начале, причем продолжительность его должна составлять не менее 15 секунд и располагаться по центру экрана. Аналогичные требования Роскомнадзор прописывает для аудиоформата. Громкость аудиосообщения в этом случае должна быть не ниже основного аудиопотока.

Приказ разработан в целях реализации закона "О средствах массовой информации".