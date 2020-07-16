Россия осталась 38-й в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. От предыдущей она абсолютно ничем не отличается.

А как иначе, если сборные не проводили матчей из-за пандемии коронавируса. 11 июня должен был начаться чемпионат Европы-2020, но был перенесен на следующий год. Напомним, на групповом этапе турнира сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании, и Финляндии. А пока в рейтинге ФИФА подопечные Станислава Черчесова с 1470 очками на том же 38-м месте, что и прежде. Последний матч наша команда провела аж 19 ноября прошлого года в гостях против Сан-Марино (5:0) в рамках отбора к Евро.

Рейтинг на данный момент возглавляют бронзовые призеры ЧМ-2018 бельгийцы (1765), на втором месте действующие чемпионы мира французы (1733), на третьем - сборная Бразилии (1712).