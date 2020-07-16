Россия займет пятую часть мирового рынка пшеницы

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН представила ежегодный прогноз развития мирового сельского хозяйства на ближайшие десять лет, подготовленный совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). У экспертов нет никаких сомнений, что Россия останется одним из основных игроков глобального рынка продовольствия.

Россия является крупнейшим экспортером пшеницы. Фото: REUTERS

Так, по прогнозам ФАО, мировой объем торговли зерновыми увеличится к 2029 году на 96 млн тонн и достигнет 517 млн тонн. Россия за последние несколько лет стала основным игроком на международном рынке пшеницы, обогнав Евросоюз в 2016 году. И наша страна сохранит лидирующие позиции на протяжении ближайших 10 лет - в 2029 году ее доля по пшенице составит 21% от всего мирового экспорта, говорится в докладе. При этом Россия существенно подтянет свои позиции по кукурузе и войдет в топ-5 экспортеров этой культуры (с долей рынка в 4%). Кукуруза - третья экспортная культура для России (после пшеницы и ячменя). Но объемы ее экспорта (около 4 млн тонн) пока не сравнимы с показателями США (более 50 млн тонн) или соседней Украины (до 30 млн тонн).

Прогнозы ФАО по росту производства пшеницы в России на 12 млн тонн к концу десятилетия руководитель центра экономического прогнозирования "Газпромбанка" Дарья Снитко находит реалистичными. Вместе с тем она считает излишне консервативной оценку роста экспорта пшеницы - всего на 8 млн тонн за 10 лет (в ушедшем сезоне - 33,2 млн тонн). В докладе это объясняется тем, что использование пшеницы в кормах теперь будет расти медленнее, чем в последнее десятилетие.

По мнению Снитко, по растительным маслам, на которых специализируется Россия, прогноз занижен. И уж точно недооценен рост производства мяса в России. "ФАО не верит в развитие свиноводства и производства говядины в нашей стране", - указывает она. По ее оценкам, и производство свинины, и экспорт мяса (всех видов) уже в этом году достигнет показателей, которые приводятся в докладе на 2029 год. По мнению эксперта, Россия обладает конкурентными преимуществами - производство дешевых по сравнению с другими странами кормов для свиноводства, что будет способствовать росту в отрасли. Сокращение доходов населения, спровоцированное пандемией, будет давить на спрос, но снижение темпов роста будет кратковременным и неглубоким, сокращение потребления будет меньшим, чем в непродовольственном секторе.

Директор Института аграрных исследований ВШЭ Евгения Серова отмечает, что в докладе не успели учесть влияние на отрасль последствий COVID-19. И в этом смысле из-за ожидающегося снижения доходов населения у России будет возможность прибавить в экспорте зерновых (взамен более дорогих источников питания). Однако из-за усиливающейся концентрации экспорта торговать продовольствием станет сложнее, считает эксперт. При этом Евгения Серова указывает на безусловные сильные стороны России как экспортера продовольствия - огромные площади, использование современных технологий в производстве, свое горючее, уникальное географическое положение.