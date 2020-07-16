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16.07.2020 09:10
Рубрика: Спорт

Россиянка Джоджуа добилась первой победы в UFC

Текст: Максим Домчев

Россиянка Лиана Джоджуа одержала победу в поединке турнира UFC Fight Night, который состоялся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

В главном бое встретились представители США Келвин Каттар и Дэн Иге. Поединок продолжался все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Каттару - 49:46, 49:46, 48:47. Это его 22-я победа в 26 боях.

Фото: Getty Images/UFC/РИА Новости
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В одном из предварительных поединков свой второй бой в UFC проводила россиянка Лиана Джоджуа. Дебют в промоушене у нее не задался, и первый бой она проиграла Саре Морас. Во втором ее соперницей стала представительница Румынии Диана Белбита.

Поединок продлился до середины первого раунда, где россиянка победила болевым приемом на руку. По пока не подтвержденной информации у румынской спортсменки может быть перелом руки.

"Я не удивилась, что она перевела меня в борьбу. Мне удалось провести контратаку и улучшить свою позицию. Это мой коронный прием, люблю его. Я услышала, что ее рука сломана, сейчас очень переживаю по этому поводу", - сказала Джоджуа после победы.

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