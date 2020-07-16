Российских строителей ждут изменения в законодательстве

Дорожную карту по совершенствованию законодательства в строительной сфере составляет Минэкономразвития, сообщили "РГ" в министерстве. Работа ведется в рамках механизма "Трансформация делового климата". В сфере строительства предполагается утвердить дорожную карту "Градостроительная деятельность". Работу над ней ведет экспертная группа, возглавляемая президентом Национального объединения застройщиков жилья Леонидом Казинцом, ответственный координатор - Минстрой.

В 11 профильных комиссий экспертной группы вошли около 500 представителей бизнес-сообщества, органов власти, экспертных и научных организаций из разных регионов России. Комиссии должны провести предварительный отбор и детальную проработку инициатив, поступающих в экспертную группу, а также могут выдвигать свои инициативы.

Предложения по улучшению бизнес-климата, поступающие экспертам, касаются самых разных вопросов - территориального планирования, кадастрового учета и эксплуатации построенных объектов, индивидуального жилищного строительства, сложнейших объектов промышленного назначения, цифровизации отрасли, технического регулирования, ценообразования, системы госзакупок и налогообложения, надзора за строительством и саморегулирования.

Сейчас, по словам Леонида Казинца, уже поступило 258 различных предложений. В сентябре экспертная группа планирует представить руководству строительной отрасли комплекс наиболее важных из них. После этого начнется межведомственная работа по их уточнению и согласованию.