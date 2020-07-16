Российских строителей ждут изменения в законодательстве

В 11 профильных комиссий экспертной группы вошли около 500 представителей бизнес-сообщества, органов власти, экспертных и научных организаций из разных регионов России. Комиссии должны провести предварительный отбор и детальную проработку инициатив, поступающих в экспертную группу, а также могут выдвигать свои инициативы.
Предложения по улучшению бизнес-климата, поступающие экспертам, касаются самых разных вопросов - территориального планирования, кадастрового учета и эксплуатации построенных объектов, индивидуального жилищного строительства, сложнейших объектов промышленного назначения, цифровизации отрасли, технического регулирования, ценообразования, системы госзакупок и налогообложения, надзора за строительством и саморегулирования.
Сейчас, по словам Леонида Казинца, уже поступило 258 различных предложений. В сентябре экспертная группа планирует представить руководству строительной отрасли комплекс наиболее важных из них. После этого начнется межведомственная работа по их уточнению и согласованию.