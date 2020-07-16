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Текст:   Марина Трубилина 
00:01 17.07.2020

Российских строителей ждут изменения в законодательстве

Дорожную карту по совершенствованию законодательства в строительной сфере составляет Минэкономразвития, сообщили "РГ" в министерстве. Работа ведется в рамках механизма "Трансформация делового климата". В сфере строительства предполагается утвердить дорожную карту "Градостроительная деятельность". Работу над ней ведет экспертная группа, возглавляемая президентом Национального объединения застройщиков жилья Леонидом Казинцом, ответственный координатор - Минстрой.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В 11 профильных комиссий экспертной группы вошли около 500 представителей бизнес-сообщества, органов власти, экспертных и научных организаций из разных регионов России. Комиссии должны провести предварительный отбор и детальную проработку инициатив, поступающих в экспертную группу, а также могут выдвигать свои инициативы.

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Предложения по улучшению бизнес-климата, поступающие экспертам, касаются самых разных вопросов - территориального планирования, кадастрового учета и эксплуатации построенных объектов, индивидуального жилищного строительства, сложнейших объектов промышленного назначения, цифровизации отрасли, технического регулирования, ценообразования, системы госзакупок и налогообложения, надзора за строительством и саморегулирования.

Сейчас, по словам Леонида Казинца, уже поступило 258 различных предложений. В сентябре экспертная группа планирует представить руководству строительной отрасли комплекс наиболее важных из них. После этого начнется межведомственная работа по их уточнению и согласованию.

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