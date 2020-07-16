Русский музей встретил первых посетителей новыми выставками

Русский музей начал поэтапное открытие своих дворцов и садов для посетителей после отмены карантинных мер. Сначала на радость петербуржцам открыли Михайловский сад. А на этой неделе - Михайловский дворец и Корпус Бенуа, а также Летний сад. Как будет устроена работа в новых условиях и какие выставки откроются в ближайшее время, выяснил корреспондент "РГ".

- В течение трех месяцев наши сотрудники работали, приводили в порядок залы, готовили выставки, три из которых мы успели открыть онлайн. Это было нелегко. В нашем филиале в Малаге (Испания) в мае открыли две экспозиции: "Андрей Тарковский. Художник пространства", "Плакат немого кино в России", а в июне - выставку "Реализм: вчера и сегодня. Искусство и правда", - рассказал генеральный директор Русского музея Владимир Гусев и пообещал, что цены на билеты повышаться не будут, несмотря на то, что музей понес за время карантина огромные потери - 185 миллионов рублей.

В Корпусе Бенуа открылась выставка "Память! К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне" (сначала онлайн, а теперь ее можно увидеть вживую). Представленные произведения живописи и скульптуры из собрания Русского музея выполнены крупнейшими мастерами советского и современного российского искусства в послевоенное время - с 1945 до 2010-х годов.

29 июля откроют Михайловский замок, Строгановский и Мраморный дворцы. В Михайловском замке до конца сентября будет работать выставка "Александр III. Император и коллекционер". В этом году 125 лет Русскому музею и 175-летие со дня рождения царя-миротворца, покровителя русского искусства, которому принадлежит идея создания музея и имя которого по праву остается в его названии.

В этот же день планируют представить выставку "Художники и коллекционеры - Русскому музею. Дары. Избранное (1895- 2019)", посвященную формированию коллекции музея. Она будет доступна для посещений во всех дворцах и Корпусе Бенуа.

- На выставке будут по 1-2 работы всех коллекционеров, которые дарили Русскому музею произведения на протяжении 125 лет. Большинство работ находится в нашей постоянной экспозиции, другие мы разместим в Инженерном замке и Корпусе Бенуа, Мраморном и Строгановском дворцах. Объединить экспозицию в одном пространстве невозможно - она огромна. Покажем историю русского искусства и биографию музея на примере даров, отдав при этом дань всем дарителям. Для зрителей будет много нового, неожиданного - пояснила заместитель генерального директора по научной работе Евгения Петрова.

В ноябре предстоит завершение работ по реставрации парадных залов Михайловского замка. Это будут великолепные залы - Тронный, Арабесковый, парадные анфилады, покои Нарышкина и Кутайсова, Протасовой. Они откроются для посетителей, которые смогут увидеть и новую экспозицию, посвященную истории династии Романовых.

В ноябре, когда в Петербурге будет проходить международный культурный форум, планируют завершить реставрацию ограды Домика Петра I.

Для обеспечения безопасности людей разработаны правила, которые будут регулироваться по мере постепенного снятия ограничений. Режим посещений дворцов будет ограничен, должны соблюдаться необходимые требования: измерение температуры посетителей при входе, наличие масок, использование санитайзеров и бесконтактная проверка билетов. Можно будет приобрести одноразовые наушники (аудиогиды).

В настоящее время продано уже более 2 тысяч электронных билетов. Для удобства посетителей разработаны специальные маршруты для Михайловского дворца и Корпуса Бенуа. Сеансы будут начинаться каждые 20 минут. Сувенирные магазины и кафе пока работать не будут.

Режим работы дворцов и парков останется прежним. Сохранятся и льготы для посетителей, однако некоторые из них временно изменятся (на сайте музея опубликована информация).

Тем временем продолжатся онлайн-программы, которые, по словам Владимира Гусева, реальный музей не подменят, но дадут возможность многим людям "побывать" в нем. Подготовлены новые циклы видеоэкскурсий.

Цифра

За время пандемии электронные программы Русского музея посмотрели около 46 миллионов человек. Почти на 100 процентов выросло число онлайн-посещений всех филиалов в соцсетях.