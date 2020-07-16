Подразделениями МЧС России активизирована профилактическая работа на воде в связи со значительным увеличением количества происшествий и гибели людей. При этом инспекторы видоизменили методы своей работы. Если раньше они предпочитали не вступать в догонялки с нарушителями, а сообщали о них на берег сотрудникам полиции, то теперь они стали преследовать, догонять и штрафовать. В помощь им быстроходная служебная техника и подспорье в виде добровольных сотрудников и старост местных сел.

Вот лишь один пример рейда столичных инспекторов. Патрульный экипаж инспекторов Максима Глушкова и Максима Андросова отдыхающие в Большом Строгинском заливе знают хорошо.

- Мы регулярно патрулируем водные объекты, и иногда встречаются несознательные граждане, которые эксплуатируют плавсредства без спасательных жилетов, без прав и даже вообще без документов. Иногда встречаются нарушители, заходящие в запретные зоны, - говорит один из инспекторов.

Почти в ту же минуту, продвигаясь в глубь Хорошевского спрямления по участку канала им. Москвы, экипаж замечает нарушителя на гидроцикле, рассекающего водную гладь на большой скорости.

Гидроциклам, гребным и парусным судам вход сюда запрещен. И водный хулиган этого не мог не знать, так как перед входом в спрямление висит большой запрещающий знак. Но, завидя сотрудников Главной инспекции по маломерным судам МЧС, гидроциклист и не думает останавливаться, а увеличивает и без того немалую скорость. Патрульный катер уверенно следует за нарушителем, а Максим Глушков связывается с базой, запрашивая помощь у инспектора на гидроцикле.

За прошедшие полгода на воде уже погибли 145 детей. Причина в основном - отсутствие внимания к несовершеннолетним со стороны взрослых

Через непродолжительное время нарушитель пойман. Водитель гидроцикла возмущен, что его отдых так бесцеремонно прервали. Но за нарушение границ района плавания и неподчинение требованиям инспектора нарушителю выписали штраф. Расстаться придется с круглой суммой.

Но в целом, по признанию инспекторов Главной инспекции по маломерным судам, судовладельцы в основном сейчас сознательные, нарушения редки и совершаются зачастую по незнанию особенностей плавания в данном районе.

"С начала года инспекторами ГИМС проведено более 300 патрулирований и возбуждено более 30 административных дел", - сообщил корреспонденту "РГ" государственный инспектор по маломерным судам Москвы Владимир Волков.

А еще МЧС России обращает внимание на безопасность детей. За прошедшие полгода на воде уже погибли 145 детей. Причина в большинстве случаев - отсутствие внимания к несовершеннолетним со стороны взрослых. Оставленные без присмотра родителей, дети гибнут чаще всего в необорудованных для отдыха местах.

"В ходе патрулирования при выявлении случаев отдыха детей в опасных местах каждого ребенка специалисты провожают домой, передавая родителям, которые зачастую и не подозревают о рискованном времяпрепровождении детей", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В настоящее время Главная инспекция по маломерным судам МЧС России сотрудничает с 45 общественными объединениями добровольцев. В совместные рейды по водоемам выходят более 8 тысяч волонтеров, среди которых около 700 аттестованных спасателей.

Совместные рейды организуются по излюбленным местам массового отдыха у воды, часть из которых представляет собой "дикие" пляжи. Увы, этим летом открылась для отдыхающих лишь половина организованных мест отдыха у воды и пляжей. Но это людей не останавливает.

И вот тут инспекторы столкнулись с правовой коллизией. Существует проблема в привлечении к административной ответственности граждан, купающихся в запрещенных для этого местах. К примеру, в ряде субъектов РФ административная ответственность за нарушение правил охраны жизни людей в административном законодательстве отсутствует.