СМИ: У экипажа самолета-разведчика в Турции не было шансов на спасение

Разведывательный самолет потерпел крушение на востоке Турции. Катастрофа произошла в восточной провинции Ван. В результате трагедии погибли семь сотрудников турецкой службы безопасности, включая двух пилотов, сообщает государственное информационное агентство Anadolu, цитируя слова министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу. Причины катастрофы уточняются.

По информации турецкого телеканала NTV, катастрофа произошла на высоте 2 тысячи 200 метров. Самолет потерпел крушение, врезавшись в гору Артос. В 22:32 экипаж в последний раз вышел на связь с диспетчерами, пилоты сообщили, что находятся на пути на базу. Около 22:45 самолет исчез с радаров, связь с пилотами прервалась.

Пилотируемый разведывательный самолет был выпущен в 2015 году и неоднократно совершал разведывательно-наблюдательные миссии. У экипажа самолета-разведчика в Турции не было шансов на спасение. При падении самолет скатился в воду.