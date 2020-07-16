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16.07.2020 06:50
Рубрика: В мире

СМИ: У экипажа самолета-разведчика в Турции не было шансов на спасение

Текст: Максим Макарычев
Фото: https://www.ensonhaber.com/gundem/vanda-kesif-ucagi-dustu-7-sehit Фото: https://www.ensonhaber.com/gundem/vanda-kesif-ucagi-dustu-7-sehit
Фото: https://www.ensonhaber.com/gundem/vanda-kesif-ucagi-dustu-7-sehit

Разведывательный самолет потерпел крушение на востоке Турции. Катастрофа произошла в восточной провинции Ван. В результате трагедии погибли семь сотрудников турецкой службы безопасности, включая двух пилотов, сообщает государственное информационное агентство Anadolu, цитируя слова министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу. Причины катастрофы уточняются.

Семь человек погибли при крушении самолета-разведчика в Турции

По информации турецкого телеканала NTV, катастрофа произошла на высоте 2 тысячи 200 метров. Самолет потерпел крушение, врезавшись в гору Артос. В 22:32 экипаж в последний раз вышел на связь с диспетчерами, пилоты сообщили, что находятся на пути на базу. Около 22:45 самолет исчез с радаров, связь с пилотами прервалась.

Пилотируемый разведывательный самолет был выпущен в 2015 году и неоднократно совершал разведывательно-наблюдательные миссии. У экипажа самолета-разведчика в Турции не было шансов на спасение. При падении самолет скатился в воду.

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