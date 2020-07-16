Сборная России сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Международной федерации футбола опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира. Команда России, которую возглавляет Станислав Черчесов, сохранила 38-ю позицию.

На счету сборной России 1470 очков. Из-за пандемии коронавируса национальные команды не проводили официальных матчей, поэтому баллы рейтинга у них не изменились.

Напомним, что чемпионат Европы перенесен с июня-июля 2020 года на июнь-июль 2021 года, на групповом этапе команда России встретится со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

По-прежнему лидирует команда Бельгии - 1765 очков, далее расположились действующие чемпионы мира французы - 1733, на третьей позиции команда Бразилии - 1712.