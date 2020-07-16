Сенат США рассмотрит вопрос о запрете приложения TikTok

Одним из самых ярых критиков TikTok является сенатор-республиканец Джош Хоули из штата Миссури. Еще в марте он предложил запретить всем госслужащим использовать TikTok на своих рабочих телефонах, утверждая, что компания делится данными с правительством Китая.

"Действительно ли мы хотим, чтобы Пекин имел данные о географическом местоположении всех федеральных служащих? Действительно ли мы хотим, чтобы они получали информацию путем простого нажатия клавиш?", - сказал Хоули, когда объявил о внесении законопроекта в сенат.

TikTok принадлежит китайскому концерну ByteDance. С помощью этого приложения можно создавать короткие видеоролики. В прошлом году компания заявила, что около 60% из 26,5 миллиона ее активных пользователей в США - это молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет.

В начале июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете TikTok и других китайских приложений в США. Несколько американских агентств, занимающихся вопросами национальной безопасности и разведки, запретили сотрудникам использовать TikTok.

Недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американцы должны быть осторожны при использовании данного приложения. TikTok ранее ответил на запрос Reuters, что никогда не отправлял пользовательские данные в КНР.