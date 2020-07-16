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16.07.2020 06:10
Рубрика: В мире

Сенат США рассмотрит вопрос о запрете приложения TikTok

Текст: Максим Макарычев
На следующей неделе американский сенат рассмотрит законопроект о запрете использования федеральными служащими приложения для обмена вирусными видео TikTok, так как оно может представлять угрозу национальной безопасности США, пишет Business Insider.
Фото: EPA/HAYOUNG JEON Фото: EPA/HAYOUNG JEON
Фото: EPA/HAYOUNG JEON

Одним из самых ярых критиков TikTok является сенатор-республиканец Джош Хоули из штата Миссури. Еще в марте он предложил запретить всем госслужащим использовать TikTok на своих рабочих телефонах, утверждая, что компания делится данными с правительством Китая.

Фото: EPA/JEROME FAVRE
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"Действительно ли мы хотим, чтобы Пекин имел данные о географическом местоположении всех федеральных служащих? Действительно ли мы хотим, чтобы они получали информацию путем простого нажатия клавиш?", - сказал Хоули, когда объявил о внесении законопроекта в сенат.

TikTok принадлежит китайскому концерну ByteDance. С помощью этого приложения можно создавать короткие видеоролики. В прошлом году компания заявила, что около 60% из 26,5 миллиона ее активных пользователей в США - это молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет.

В начале июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете TikTok и других китайских приложений в США. Несколько американских агентств, занимающихся вопросами национальной безопасности и разведки, запретили сотрудникам использовать TikTok.

Недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американцы должны быть осторожны при использовании данного приложения. TikTok ранее ответил на запрос Reuters, что никогда не отправлял пользовательские данные в КНР.

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