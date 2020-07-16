Сергей Катырин: Бизнес-конфликтов станет меньше

В регионах появятся новые возможности для того, чтобы создавать условия для ведения успешного бесконфликтного бизнеса. Сегодня Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ подписала соглашении о сотрудничестве с Федеральной нотариальной палатой (ФНП).

"Таким образом, территориальные ТПП приобретают партнеров, с которыми можно совместно решать возникающие у бизнеса проблемы", - подчеркнул президент ТПП РФ Сергей Катырин. И уточнил: главная совместная задача - создавать условия для успешного бесконфликтного бизнеса.

Сергей Катырин сообщил, что при ТПП РФ уже много лет действует Коллегия посредников по проведению примирительных процедур. Всего же сегодня в системе ТПП - более 60 коллегий (центров медиации), развивающих это направление.

"Накоплена солидная практика урегулирования сложнейших споров в сфере корпоративных отношений, долевого строительства, интеллектуальной собственности, причем еще на стадии судебного разбирательства. Сегодня девять из десяти обращений в Коллегию посредников при ТПП РФ поступают именно на этой стадии - таков результат сотрудничества ТПП РФ с государственными судами, в которых при содействии Палаты уже открыто более 20 комнат примирения в субъектах Федерации", - отметил Катырин.

В 2019 году нотариусы, напомнил Сергей Катырин, были законодательно наделены правом нотариального удостоверения медиативных соглашений, а "это придает таким соглашениям силу исполнительного документа, на основании которого можно возбудить исполнительное производство. Сегодня важно выработать единые подходы, понятные нотариусам, медиаторам и спорящим сторонам".

Президент ФНП Константин Корсик, в свою очередь, особо отметил возможность взаимодействия не только на федеральном, но и на региональном уровне, "поскольку ФНП объединяет российских нотариусов посредством обязательного коллективного членства нотариальных палат субъектов РФ".