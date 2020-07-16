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16.07.2020 10:56
Рубрика: Культура

Сериал с Дмитрием Нагиевым переходит из интернета на ТВ

Текст: Сусанна Альперина
Оригинальные сериалы сервиса Okko покажут на СТС. А это значит, что двустороннее движение между интернетом и ТВ продолжается.
Кадр из сериала "Нагиев на карантине". Фото: Предоставлено СТС Кадр из сериала "Нагиев на карантине". Фото: Предоставлено СТС
Кадр из сериала "Нагиев на карантине". Фото: Предоставлено СТС

Вспоминаем, например, сериалы Premier, показанные на ТНТ. Такие, как "Домашний арест" или "Обычная женщина" и "Колл-центр", а также детище "Яндекс. Студии" и КиноПоиска - "Проект "Анна Николаевна", который ТНТ также забрал к себе. СТС не отстает. Первым из эфирных вещателей покажет сериалы производства Okko Studios. Телепремьера комедии "Любовь в нерабочие недели" состоится 3 августа, а "Нагиев на карантине" - 10 августа. Режиссер этих сериалов - Сарик Андреасян.

Фото: Анна Цветкова
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Об обоих сериалах писала "РГ" к их появлению на платформе. Ранее они были доступны только подписчикам мультимедийного сервиса. "Нагиев на карантине" - это история шоумена Дмитрия Нагиева в новой для него реальности времен самоизоляции, без круглосуточной работы, телеэфиров и съемочных площадок. В непривычной тишине Нагиев раскрывается с новой стороны. Оказывается, ничто человеческое звезде не чуждо. Теперь он сажает картошку, поливает цветы, ведет прямые эфиры из спортзала и даже... дружит с курьерами.

"Любовь в нерабочие недели" - комедия о жизни трех молодых пар в условиях самоизоляции. Предприниматели Голиковы (Роман Попов, Зоя Бербер) пытаются преодолеть инерцию брака и взаимных измен, будущие молодожены Андрей и Кристина (Олег Верещагин, Лиза Моряк) - организовать свадьбу с помощью Всемирной Паутины, а Гарик (Гарик Петросян) вынужден самоизолироваться не только с любимой женой Соней (Маруся Климова), но и с застрявшей у них тещей (Ольга Хохлова).

Софья Квашилава, генеральный продюсер Okko Entertainment, подчеркивает, что если бы их мультимедийная платформа не заботилась о качественном производстве своих оригинальных проектов, приглашение с телеканалов вряд ли бы поступали. А так все складывается к лучшему.

"Мы с особым вниманием относимся к контенту собственного производства. Обстановка, во время которой мы работали над проектами "Нагиев на карантине" и "Любовь в нерабочие недели", никак не повлияла на их качество, и это была наша принципиальная позиция. Мы рады сотрудничеству с СТС, благодаря которому наши проекты увидит и по достоинству оценит широкая аудитория телеканала", - говорит Софья Квашилава.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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