Шахматистки Костенюк и Гунина рвутся в Суперфинал

Еще одна наша шахматистка Ольга Гиря уступила сопернице из Индии, чемпионке мира по быстрым шахматам 2019 года Хампи Конеру. Кстати, в полуфинале с Конеру предстоит встретиться уже Гуниной. Костенюк сыграет с другой представительницей Индии - Дронавалли Харикой.

Напомним, что серия Гран-при состоит из четырех этапов с участием 21 шахматистки. Каждая из них принимает участие в трех турнирах и набирает очки в соответствии с занятым местом. Две лучшие выйдут в Суперфинал.

На данный момент в лидерах - украинка Анна Ушенина (22 очка) и Екатерина Лагно (20). Они пропускают этот этап. А на место в Суперфинале претендуют еще четыре шахматистки, в том числе Гунина и Костенюк.