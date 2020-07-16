Музыкант Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году. Об этом рассказал лидер Партии роста Борис Титов.

"На выборы в Госдуму он точно идет", - заявил он ТАСС во время рабочей поездки в Челябинск.

Напомним, что лидер группы "Ленинград" вступил в Партию роста в конце февраля, еще во время получения партбилета он не исключал, что может принять участие в выборах в нижнюю палату парламента.

На съезде партии в начале июля было объявлено о будущих изменениях - в перспективе руководить ею будут десять сопредседателей, в их число вошел и Шнуров, формальное утверждение будет после регистрации изменений в устав.