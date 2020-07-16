Шнуров опроверг информацию о планах идти в Госдуму от Партии роста

Музыкант Сергей Шнуров опроверг информацию о том, что он намерен баллотироваться в 2021 году в Госдуму от Партии роста, сообщает телеканал RTVI.

Напомним, ранее о таких планах солиста группы "Ленинград" рассказал ТАСС во время рабочей поездки в Челябинск лидер Партии роста Борис Титов.

"Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее", - приводит телеканал слова самого музыканта.

Сергей Шнуров вступил в Партию роста в конце февраля. Он является генеральным продюсером RTVI.