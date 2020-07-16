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16.07.2020 10:45
Рубрика: Власть

Штраф за отказ удалить с сайта запрещенную информацию может составить 4 млн рублей

Текст: Галина Мисливская
Депутаты Госдумы Сергей Боярский и Александр Хинштейн внесли в нижнюю палату законопроект, в котором предлагают штрафовать провайдеров и владельцев сайтов за отказ ограничивать доступ к запрещенной информации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пояснительной записке указано, что в законе есть нормы об ограничении доступа к информации, распространение которой запрещено на территории РФ, но "какой-либо ответственности за неисполнение указанных требований не установлено, что порождает правовую неопределенность и создает условия, способствующие нарушению законодательства".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Чтобы устранить этот пробел, предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью 13.41 "Нарушение порядка удаления и (или) ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Неисполнение требований об ограничении доступа к запрещенной информации повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - от 200 до 400 тысяч рублей, на юридических лиц - от 800 до 4 миллионов рублей.

Максимальное наказание предусмотрено за неудаление информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, детскую порнографию, информацию о способах изготовления наркотиков. Для граждан в этом случае штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 3 до 8 миллионов рублей.

Фото: iStock
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В случае повторного совершения правонарушения размеры административных штрафов возрастают. В частности, повторный отказ ограничить доступ к экстремистской и порнографической информации повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 200 до 500 тысяч рублей, на должностных лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, на юридических лиц - от 8 до 15 миллионов рублей.

Авторы законопроекта отмечают, что, по данным Роскомнадзора, по состоянию на апрель 2020 года выявлено порядка 20 тыс. фактов неудаления запрещенной к распространению информации, в том числе представляющей общественную опасность. При этом нарушителями часто оказываются крупные интернет-ресурсы - YouTube, Twitter, Instagram, Facebook.

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