Шумных соседей предложили штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей

В России за нарушение тишины в многоквартирном доме могут ввести штрафы в размере до 50 тысяч рублей. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В интервью "Парламентской газете" он заявил, что члены нижней палаты парламента рассмотрят инициативу на осенней сессии. "На федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тысяч рублей, - заявил депутат. - Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей".

При этом Выборный отметил, что устанавливать время тишины каждый регион будет самостоятельно в зависимости от местных особенностей.