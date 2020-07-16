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16.07.2020 13:34
Рубрика: Общество

Пойман сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Northwestern University Фото: Northwestern University
Фото: Northwestern University

Международная команда астрофизиков зафиксировала короткий гамма-всплеск, источник которого находился на самом большом для всех подобных известных событий удалении от Земли. Это сигнал был испущен через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва и все это время шел до нашей планеты.

Исследование будет опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, а с его кратким описанием уже сейчас можно ознакомиться на сайте Северо-Западного университета. Международная команда обнаружила очень короткий гамма-всплеск (SGRB), источник которого был расположен на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли.

Фото: NASA/Goddard Space Flight Center
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Для ученых это стало большой удачей, поскольку подобные сигналы являются невероятно слабыми и быстрыми. Иногда они длятся всего несколько часов. Это событие получило обозначение SGRB181123B. Астрофизики считают, что взрыв, в результате которого был испущен гамма-всплеск, произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва. Это означает, что до Земли данный сигнал добирался около 10 миллиардов лет.

"Мы, конечно, не ожидали обнаружить настолько отдаленный SGRB, так как подобные сигналы чрезвычайно редки, - говорит ведущий автор исследования Вэнь-Фай Фон. - Мы провели "судебную экспертизу" при помощи телескопов, чтобы изучить локальную среду этого события. Ведь то, как выглядит его домашняя галактика, может многое рассказать нам об основополагающей физике этих систем".

Природа сигналов SGRB во многом остается загадкой для науки. Согласно одной из гипотез некоторые из самых энергетически мощных и ярких взрывов во Вселенной, скорее всего, происходят, когда сливаются две нейтронные звезды. Это слияние вызывает кратковременный всплеск гамма-лучей, которые являются формой света с самой большой энергией.

Ежегодно астрономы наблюдают лишь семь-восемь SGRB. Но поскольку такие всплески кратковременны, детально изучить их не удается. В случае с SGRB181123B астрофизики успели оперативно настроить 8,1-метровый телескоп и измерить оптическое послесвечение.

Фото: iStock
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Для определения расстояния от источника SGRB до Земли команда использовала инфракрасный спектрограф. Он помог обнаружить спектр домашней галактики и вычислить "дату" взрыва. Так и было установлено, что событие SGRB181123B произошло в так называемый "космический полдень" - эпоху, когда возраст Вселенной составлял лишь треть от ее нынешнего возраста.

Это был период, когда Вселенная бурлила, поскольку в ней стремительно формировались звезды и быстро росли галактики. Массивным двойным звездам было нужно время, чтобы родиться, развиться и умереть. Видимо, это и произошло в далеком прошлом в отдаленной галактике, когда пара нейтронных звезд слилась и испустила гамма-всплеск, только сейчас дошедший до нашей планеты.

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