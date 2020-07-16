Силуанов рассказал, кто может стать налоговым резидентом в России

Физические лица, находившиеся в 2020 году в России от 90 до 182 дней включительно, получат право признать себя российскими налоговыми резидентами на основании заявления в налоговые органы.

"Оно будет подаваться в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по НДФЛ", - рассказал министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства. Кабинет министров в четверг рассмотрел ряд поправок в Налоговый кодекс.

"Это даст возможность привлечь в нашу страну граждан, которые готовы здесь работать, развивать бизнес и становиться налоговыми резидентами", - рассчитывает глава Минфина.