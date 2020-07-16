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16.07.2020 13:32
Рубрика: Экономика

Силуанов рассказал, кто может стать налоговым резидентом в России

Текст: Владимир Кузьмин
Физические лица, находившиеся в 2020 году в России от 90 до 182 дней включительно, получат право признать себя российскими налоговыми резидентами на основании заявления в налоговые органы.
Фото: Антон Вергун/ТАСС
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"Оно будет подаваться в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по НДФЛ", - рассказал министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства. Кабинет министров в четверг рассмотрел ряд поправок в Налоговый кодекс.

"Это даст возможность привлечь в нашу страну граждан, которые готовы здесь работать, развивать бизнес и становиться налоговыми резидентами", - рассчитывает глава Минфина.

Экономика Финансы Налоги Власть Работа власти Правительство Минфин НДФЛ и налоговые декларации

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