"Славянский базар" обогащает духовное наследие славянских народов

Уже почти три десятилетия, напомнил он, этот популярный проект зажигает новые звезды, дарит имена творческой молодежи. В то же время, подчеркнул министр в интервью БЕЛТА, "фестиваль сохраняет традиции, обогащая богатое духовное наследие славянских народов".

"Через искусство - к миру и взаимопониманию", напомнил Бондарь девиз театрального форума, сформулированный его создателями. Он выразил уверенность, что "молодежь, которая получит путевку в творческую жизнь на фестивале, будет определять картину будущего, руководствуясь идеалами сохранения мира, взаимопонимания, созидания и уважения к культурному наследию славянских народов".

Гостеприимный Витебск принимает у себя в эти дни гостей из 23 стран, в том числе, из Канады и Кубы. Впервые, уточнил Бондарь, в фестивале принимают участие и турецкие мастера искусств.

Акцентировал внимание министр и на новациях, которые привнесли организаторы в нынешнем году. В частности, на возвращении проведения дней культуры трех славянских народов. А День России, подчеркнул он, пройдет в рамках дня Союзного государства.

Первому дню форума, уточняют новостные порталы, будут сопутствовать выступления творческих коллективов на фесте уличного искусства "На семи ветрах". Всех желающих приглашают окунуться в праздничный карнавал фантазийные перформансы, танцы и шоу, ярмарки мастеров.

Уже после обеда загорится в четверг и новая звезда на Площади лауреатов возле Летнего амфитеатра. В этом году именную прописку получит обладатель специальной награды президента РБ "Через искусство - к миру и взаимопониманию" народный артист России Филипп Киркоров. Его ожидают многочисленные поклонники и на концерте открытия. Кстати, певец признался, что это будет его первое выступление после ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Как всегда яркой радугой голосов, интригуют организаторы фестиваля, блеснут на международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2020" участники из 17 стран. А состязание за победу в конкурсе молодых исполнителей развернется среди участников из 14 стран.

Словом, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий заверил журналистов: "четыре дня погрузят весь город в формат open air". Все сделано, добавил он, "чтобы насытиться положительными эмоциями".

А за полчаса до полуночи на площадке возле концертного зала "Витебск" начнется первая киноночь под открытым небом. Новый проект организован совместно с киностудией "Беларусьфильм".

Как уже сообщал "СОЮЗ", XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 16 по 19 июля. Его основными событиями станут Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" и Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2020".