Присказка "утро вечера мудренее", оказывается, имеет научное обоснование. Во всяком случае, его предлагают американские ученые из Университета Миссури.

Науке уже известно, что сон необходим для нормальной работы памяти. Во сне кратковременная память превращается в долговременную, а мозг избавляется от какой-то информации, которая кажется ему ненужной. Теперь ученые, проводя эксперименты с мухами-дрозофилами, обнаружили у сна еще одну важнейшую функцию: он помогает мозгу приспособиться к неожиданной жизненной ситуации. Кстати, сон этих мух во многом похож на наш. Например, мухи-дети спят намного дольше, чем пожилые; от кофеина они спят меньше, а антигистаминные препараты погружают их в дремоту.

Ученые создали для мух предельно экстремальную ситуацию, лишив молодых и взрослых способности летать. Эффект оказался неожиданным: все "приземленные" особи впадали в долгий сон. И вот тут фактически и началась наука. Исследователям удалось найти у мух нейроны, которые побуждают мозг спать дольше при неработающих крыльях. Но ученых ждал еще один сюрприз: это оказались те же самые нейроны, которые работают при нормальном формировании крыльев. Что же могло измениться в их работе?

Очевидно, умение летать и управление крыльями с рождения как-то встроено в мозг мухи, хотя все равно ей нужно с этими навыками освоиться. И вот вдруг крыльев нет, нужно учиться жить без них, а значит, что-то в нейронах серьезно перестраивать. И оказалось, что помогает сон. По мнению ученых, он усиливает пластичность мозга, "учит" настраиваться на новые жизненные ситуации. Возможно, чтобы справиться с жизненными неожиданностями, и человеку надо дольше спать. Работа опубликована в Science Advances.