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16.07.2020 20:40
Рубрика: Спорт

Исправиться в Кубке

"Спартак" постарается спасти сезон в полуфинале второго по рангу турнира страны против "Зенита"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
В воскресенье станут известны финалисты Кубка России. Первый участник решающего матча определится в паре "Урал" - "Химки". Ну а хитом дня станет игра в Санкт-Петербурге, где "Зенит" примет "Спартак".
Перед выездом в Санкт-Петербург "Спартак" разгромил на своем поле "Ахмат" со счетом 3:0. Фото: РИА Новости Перед выездом в Санкт-Петербург "Спартак" разгромил на своем поле "Ахмат" со счетом 3:0. Фото: РИА Новости
Перед выездом в Санкт-Петербург "Спартак" разгромил на своем поле "Ахмат" со счетом 3:0. Фото: РИА Новости

По-разному сложились сезоны для питерского и столичного клубов. Зенитовцы досрочно завоевали чемпионство, не оставив никаких сомнений в том, что равных им в Премьер-лиге на данный момент нет. В свою очередь "красно-белые" проводят один из худших сезонов в истории, загодя лишившись всяких шансов на попадание через первенство не только в Лигу чемпионов, но и в еврокубки.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Кубок - единственный шанс для "Спартака" спасти сезон. У команды Доменико Тедеско есть шанс не только завоевать трофей, который клуб не может выиграть аж с 2003 года, но также пробиться в Лигу Европы. Не исключено, что именно от выступлений в Кубке зависит также судьба самого Тедеско. Хотя накануне, после крупной победы над "Ахматом" (3:0) в матче 29-го тура чемпионата России, новый генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов подчеркнул: Доменико продолжит работу с командой.

- Общаемся с Тедеско каждый день. Мы его полностью поддерживаем, он находится на правильном пути. Конечно, мы с ним обсуждаем возможные трансферы. Однако сейчас Доменико сосредоточен на игре с "Зенитом", - сказал Газизов.

Для "Спартака" Кубок России - единственный шанс завоевать трофей в этом сезоне и пробиться в еврокубки

Ярче всех после матча с "Ахматом" выступил владелец "красно-белых" Леонид Федун. Отвечая на вопрос болельщика, он предложил ему приобрести "Спартак" за рубль, а также прошелся по судейству.

- Если встречу с "Зенитом" будет судить Вилков, то на нее можно не выходить. Я сказал ребятам, что надо отвечать на судейство делами. По-другому нельзя. Вообще хотим запустить хештег #СудитеСпартакКакЗенит, и мы будем чемпионами, - подчеркнул Федун.

В чем-то Федуна понять можно: у "Спартака" к судьям действительно есть много вопросов в последнее время. Да даже в матче с "Ахматом" в первом тайме арбитр Алексей Сухой отменил пенальти в пользу "красно-белых", а затем в еще более спорной ситуации не засчитал гол Эсекьеля Понсе. И все же глупо отрицать, что москвичи провалили сезон. И произошло это вовсе не из-за арбитров. Просто цифры: связка нападающих "Зенита" Артем Дзюба - Сердар Азмун на двоих забили в Премьер-лиге столько же, сколько все футболисты "Спартака" - 33 гола. Кроме того, спартаковцы установили личный антирекорд в чемпионате, набрав лишь 16 очков в 15 домашних матчах.

- Предложение Федуна запустить хештег? Можно разговаривать о серьезных вопросах. Думаю, обсуждать представителей соперников не стоит. "Зенит" сильнее других на футбольном поле. Нет ни одного компонента, в котором мы бы смотрелись хуже конкурентов. Здесь даже дискутировать нечего, не вижу предмета для разговора, - рассказал главный тренер питерцев Сергей Семак.

Эти слова Семак произнес после матча с "Оренбургом" (4:1). Дубль оформил Сердар Азмун, один мяч забил Артем Дзюба, автоголом отметился защитник гостей Андрей Малых, а забил "Зениту" Джоэл Фамейе. В тот же день тульский "Арсенал" обыграл на выезде "Урал" (3:1). У гостей отличились Даниил Хлусевич, Владислав Пантелеев и Сергей Ткачев, у хозяев - Эрик Бикфалви. Еще в одной встрече "Крылья Советов" разошлись миром с "Краснодаром".

Добавим, что программа 29-го тура завершилась накануне четырьмя играми: "Рубин" - "Ростов", "Уфа" - "Динамо", "Тамбов" - "Сочи" и "Локомотив" - ЦСКА. Результаты этих матчей стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

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