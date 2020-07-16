Американский дрон-разведчик снова зафиксирован близ границ РФ

Новости

ГП направила в суд дело о размещении фото Гитлера во время "Бессмертного полка онлайн" 17:53
Захарова прокомментировала заявление Лондона о вмешательстве РФ в выборы 17:47
Звезда Филиппа Киркорова зажглась на "Славянском базаре в Витебске" 17:39
Захарова: Есть данные, что США тренируют боевиков в районе сирийского Ат-Танфа 17:33
В Калининграде задержали угрожавшего взорвать дом мужчину 17:32
Организаторы предложили перенести шествие "Бессмертного полка" с 26 июля 17:31
Режиссер "Константина" хочет снять сиквел с рейтингом "R" и Киану Ривзом 17:31
Эксперт рассказала о маркировке купальников и вещей из сэконд-хенда 17:29
По трассе "Дон" в обход Лосева и Павловска проехали почти 220 тысяч авто 17:25
На Кубе раскритиковали Трампа за идею продать Пуэрто-Рико 17:24
Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году 17:16
В Судаке главу городской полиции задержали по делу о взятке 17:10
В ЗАГСах Ленобласти разрешили поцелуи 17:07
Что должен знать каждый автопутешественник 17:02
В Ленобласти нашли захоронение 310 бойцов Зимней войны 16:37
В Госдуме ответили на заявление Лондона о вмешательстве РФ в выборы 16:33
Жильцы дома в Прикамье отравились газом из-за плохой проверки дымохода 16:29
Пенсионный фонд начал самостоятельно оформлять СНИЛС на детей 16:18
Более 42 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию и химии 16:15
Научно-технический совет предложили создать в коллегии ЕЭК 16:14
Приквел романа "Великий Гэтсби" выйдет в свет в 2021 году 16:12
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США 16:10
Рассекречена внешность бюджетного электрокара Dacia 16:10
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" заболели COVID-19 16:06
Нолан и Warner Bros. поспорили о дате выхода "Довода" 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 17:40
Рубрика: Власть

Американский дрон-разведчик снова зафиксирован близ границ РФ

Текст: Юрий Гаврилов
Американский стратегический беспилотник- шпион RQ-4А "Глобал Хок" опять появился у российских границ. Его сначала засекли на Черном море неподалеку от Крыма, затем в районе Кавказа, а также у областей РФ, соседствующих с Донбассом.
Фото: U.S. Air Force/wikipedia.org Фото: U.S. Air Force/wikipedia.org
Фото: U.S. Air Force/wikipedia.org

По некоторым данным, беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он прошел вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края. После чего в воздушном пространстве Грузии провел разведку приграничных районов России Абхазии, Южной Осетии, Армении и Азербайджана.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Российские корабли оснастят дронами с вертикальным взлетом

На обратном пути в объективы RQ-4A попала Кубань и снова Крым. К российскому полуострову он вышел со стороны Черного моря на высоте 16 тыс. метров. Но ближе 45-70 километров он к нашей границе не приближался. В общей сложности разведывательный дрон США барражировал у южных рубежей России около девяти часов. При этом беспилотник несколько раз подлетал на расстояние от 37 до 54 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям.

Такой маршрут разведки у американцев, судя по всему, отработан. Во всяком случае, именно по нему он следовал и ранее, в частности, 29 июня. Применяют в небе военные США и другие шпионские маршруты. К примеру, Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что во вторник истребители Южного военного округа и Северного флота перехватили самолеты-разведчики США и Норвегии над Черным и Баренцевым морями. "Воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы Российской Федерации, были идентифицированы как разведывательные самолеты: Р-3С "Орион" ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотный летательный аппарат MQ-9А "Рипер" ВВС США (над Черным морем)", - заявили в Минобороны России.

Однако самое пристальное внимание американцы уделяют нашему Крыму. Тот же беспилотник "Глобал Хок" появляется у его берегов чуть ли не каждую неделю. Случайностью это не назовешь. Особенно, если знать, какими разведывательными способностями обладает военная техника США. Например, по данным из открытых источников, "Глобал Хок", на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км.

Фото: United States Air Force / wikimedia.org
Перехват американского самолета-разведчика попал на видео

При полете на больших высотах этот дрон способен контролировать большую территорию. Он также может с высоким разрешением осуществлять разведку точечных целей и через спутниковый канал связи в реальном режиме времени передавать полученную информацию на командные пункты. Имея взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, RQ-4A готов патрулировать небо в течение 30 часов, забираясь на высоту до 18 тыс. метров.

Понятно, что при таких характеристиках опасно сближаться с нашей воздушной границей беспилотнику США нет необходимости. Тем более что американцы прекрасно знают: за таким нарушением неминуемо последует удар средствами ПВО.

Между тем

На этой неделе в Черном море появились корабли НАТО. "Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины", - говорится в размещенном в Facebook сообщении.

В НАТО подчеркнули, что такие учения позволяют повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами. Планируется, что корабли альянса зайдут в болгарский порт Бургас и Одессу.

Власть Безопасность Армия Международные организации НАТО

Главное сегодня

Путин призвал формировать бюджет в соответствии с обновленной Конституцией
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
ЦИК: Регионы готовы провести голосование в сентябре в два-три дня
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч рублей
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации