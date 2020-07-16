Американский дрон-разведчик снова зафиксирован близ границ РФ

Американский стратегический беспилотник- шпион RQ-4А "Глобал Хок" опять появился у российских границ. Его сначала засекли на Черном море неподалеку от Крыма, затем в районе Кавказа, а также у областей РФ, соседствующих с Донбассом.

По некоторым данным, беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он прошел вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края. После чего в воздушном пространстве Грузии провел разведку приграничных районов России Абхазии, Южной Осетии, Армении и Азербайджана.

На обратном пути в объективы RQ-4A попала Кубань и снова Крым. К российскому полуострову он вышел со стороны Черного моря на высоте 16 тыс. метров. Но ближе 45-70 километров он к нашей границе не приближался. В общей сложности разведывательный дрон США барражировал у южных рубежей России около девяти часов. При этом беспилотник несколько раз подлетал на расстояние от 37 до 54 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям.

Такой маршрут разведки у американцев, судя по всему, отработан. Во всяком случае, именно по нему он следовал и ранее, в частности, 29 июня. Применяют в небе военные США и другие шпионские маршруты. К примеру, Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что во вторник истребители Южного военного округа и Северного флота перехватили самолеты-разведчики США и Норвегии над Черным и Баренцевым морями. "Воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы Российской Федерации, были идентифицированы как разведывательные самолеты: Р-3С "Орион" ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотный летательный аппарат MQ-9А "Рипер" ВВС США (над Черным морем)", - заявили в Минобороны России.

Однако самое пристальное внимание американцы уделяют нашему Крыму. Тот же беспилотник "Глобал Хок" появляется у его берегов чуть ли не каждую неделю. Случайностью это не назовешь. Особенно, если знать, какими разведывательными способностями обладает военная техника США. Например, по данным из открытых источников, "Глобал Хок", на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км.

При полете на больших высотах этот дрон способен контролировать большую территорию. Он также может с высоким разрешением осуществлять разведку точечных целей и через спутниковый канал связи в реальном режиме времени передавать полученную информацию на командные пункты. Имея взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, RQ-4A готов патрулировать небо в течение 30 часов, забираясь на высоту до 18 тыс. метров.

Понятно, что при таких характеристиках опасно сближаться с нашей воздушной границей беспилотнику США нет необходимости. Тем более что американцы прекрасно знают: за таким нарушением неминуемо последует удар средствами ПВО.

Между тем

На этой неделе в Черном море появились корабли НАТО. "Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины", - говорится в размещенном в Facebook сообщении.

В НАТО подчеркнули, что такие учения позволяют повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами. Планируется, что корабли альянса зайдут в болгарский порт Бургас и Одессу.