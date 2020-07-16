Телеканал "Россия-Культура" начал съемки проекта "Большой балет"

Съемки продлятся на "Мосфильме" до конца июля, выход в эфир намечен на осень. О том, чем отличается новый сезон "Большого балета", рассказала его куратор Софья Гайдукова.

Вы участвуете в проекте второй раз. Как он меняется - художественно, организационно?

Софья Гайдукова: Второй раз я работаю куратором, но следила за ним и раньше. До этого я не была связана с миром телевидения, а здесь пришлось выступить в роли человека, который в команде телевизионщиков курирует все балетные вопросы. Нужно было прийти к пониманию, что "Большой балет" - это не театр, не спектакль, не профессиональный балетный конкурс, это телевизионное шоу, хотя и выходящее на канале "Культура", с его собственными законами. А чтобы оно не ломало балетную специфику, меня и пригласили. Мы вместе развиваемся, обсуждаем.

Изменились ли в этом году условия "Большого балета"?

Софья Гайдукова: Нам хотелось расширить репертуар. У нас шесть конкурсных программ, то есть каждая пара танцует шесть номеров. Пять из них - это дуэты и одна программа сольная, где ребята показывают по одной вариации или номеру. Если раньше мы ставили довольно жесткие условия - каждый выпуск был посвящен или классическим па-де-де, или советской хореографии, то в этот раз можно смешивать в одном выпуске и классику, и неоклассику, и современный танец, и даже народно-характерный. Один из вечеров посвящен современной российской хореографии, еще один - зарубежной. Тематическая программа одна: она посвящена романтическому балету. Но и его мы предлагаем понимать не узко, как направление середины XIX века, а как тему, которая проходит через всю историю балета. Затрагиваем и постромантический балет, представленный "Шопенианой" и адажио из картины "Сон" в "Раймонде". У нас есть па-де-де из "Бабочки" в постановке молодого канадского хореографа Питера Куанца - получается, что история романтическая, но хореография молодого сегодняшнего хореографа, сделанная на классической основе. Членам жюри (в этом году в него входят Диана Вишнева, Фарух Рузиматов, Алексей Мирошниченко и Денис Матвиенко) будет непросто: сравнивать придется 32 фуэте и "валяния по полу", как говорят иногда про современный танец. Но это шоу, и зрителям интереснее смотреть разнообразную программу, а не семь па-де-де из "Спящей красавицы" за вечер. Участникам же это дает возможность показать себя каждый вечер с новой стороны: сегодня в пачке, завтра босиком, послезавтра с распущенными волосами, в купальнике и пуантах. Но многие наши репертуарные идеи не воплотились: зарубежные хореографы не смогли приехать из-за пандемии, вся подготовка была сокращена - ребятам разрешили начать репетировать с 1 июня, на всю программу у них было чуть больше месяца, современные программы пришлось готовить с помощью zoom, так что мы старались облегчить им задачу и хотя бы частично выбрать то, что они уже танцевали раньше.

Когда артисты вышли после нескольких месяцев изоляции и начались усиленные репетиции проекта, несколько пар вылетело из-за травм

Какие еще ограничения наложил на нынешний проект режим самоизоляции?

Софья Гайдукова: Все задумывалось давно, когда никто еще ничего не знал про коронавирус. Мы выбирали театры, отсматривали участников еще зимой. Когда оказались на самоизоляции, сразу же начали обсуждать, при каких условиях может состояться проект. В этот раз у нас участвуют практически только региональные театры, а за пределами столиц были не такие сложные карантинные меры. Руководители театров шли навстречу, и для пары участников, педагогов и концертмейстеров открывали репетиционные залы. Конечно, все равно выкручиваться было сложно: пошивочные цеха, которые должны были подготовить костюмы, везде оказались в отпусках, музыкальные части, без которых не записать фонограммы, тоже не работали. Но театры делали все возможное, чтобы подготовить своих артистов. К сожалению, это было невозможно сделать в Москве, и в нашем проекте на этот раз не будет запланированной пары из Большого, не участвует Театр Станиславского и Немировича-Данченко. Зато все же удалось подготовиться представителям Мариинского театра. Но когда люди вышли после нескольких месяцев изоляции и начались усиленные репетиции, несколько пар вылетело из-за травм, состав участников меняли на ходу. В итоге у нас восемь пар вместо семи. В трех из них партнеры в конкурсе не участвуют, но это можно рассматривать и как бонус - таким образом в "Большом балете" можно будет увидеть ведущих солистов, даже заслуженных артистов России. Почти все представляют театры, которые еще не участвовали в "Большом балете": Улан-Удэ, Воронеж, Сыктывкар, Уфу, Саратов. Мы ждем нового зрителя, который будет болеть за своих представителей. А после того как проект выйдет в эфир, мне кажется, зрители в этих городах побегут в свои театры, чтобы живьем посмотреть на тех, кто представлял их в Москве.

Во время съемок тоже будут какие-то ограничения?

Софья Гайдукова: Все съемочные бригады сдали анализы, для участников лабораторию организовали прямо в отеле. На "Мосфильме" везде расставлены санитайзеры, маски, у каждого участника персональная гримерка и гример. Все очень воодушевлены. В то время, когда весь мир с марта сидит без театра, у наших участников много работы в большом проекте, который скоро увидит вся страна.

Справка "РГ"

Софья Гайдукова - танцовщица, хореограф. Окончила Московскую академию хореографии, была ведущей солисткой театра "Балет Москва". Несколько лет назад дебютировала как хореограф. Работает в дуэте с Константином Матулевским. Лауреат международных и всероссийского конкурсов современного танца.