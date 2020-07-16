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16.07.2020,  
16:26
Текст:  Алексей Моисеев

Турецкие самолеты начали приземляться на авиабазе "Эль-Ватыя" в Ливии

Турецкие самолеты начали приземляться на ливийской авиабазе "Эль-Ватыя". Сообщается о первой посадке военно-транспортного С-130 Hercules. Информация о доставленном грузе пока отсутствует.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Известно, что этот объект долгое время контролировался формированиями Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара и был покинут ими в мае текущего года.

Недавно здесь были уничтожены турецкие зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk.

Несмотря на понесенные потери, турецкие военные не оставили намерений присутствовать здесь на постоянной основе. Военные эксперты ожидают перебазирования ударных беспилотных летательных аппаратов, а также возможную переброску истребителей F-16.

Продолжает действовать воздушный мост с находящимся под контролем Правительств национального согласия аэродромом в Мисурате, на котором, в свою очередь, приземлился военно-транспортный самолет А400.

В Сети также появились датированные июнем спутниковые фотографии с находящимися в районе международного аэропорта "Митига" в Триполи турецкими 35-мм двуствольными зенитными самоходнми установками Korkut.

В порту ливийской столицы замечены бронеавтомобили Kirpi, такая техника активно используются формированиями ПНС в боях против отрядов Хафтара.

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