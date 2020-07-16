У 19 российских моряков в Пусане выявлен COVID-19

За день сразу у 19 российских моряков, которые пришли на трех судах в южнокорейский порт Пусан, был выявлен коронавирус.

Как сообщили представители властей Пусана, эпицентром новой вспышки COVID-19 стало промысловое российское судно "Регул" (водоизмещение 825 тонн), которое зашло в порт на ремонт.

Первоначально тесты взяли у семи членов экипажа, которые выразили желание сойти на берег и, согласно новым правилам, должны были сдать анализы на COVID-19. Когда у троих выявили коронавирус, то было принято решение проверить остальных членов экипажа, которые находились на борту судна. Среди них было выявлено еще 14 случаев. Таким образом только на этом судне общее число выявленных случаев составило 17 человек. Все они доставлены в местную клинику, где пройдут лечение.

В этот же день в ходе проверки экипажей еще двух судов было выявлено по одному случаю COVID-19. В общей сложности за 16 июля были подтверждены случаи 19 случаев коронавируса среди экипажей находящихся в Пусане российских судов.

Отметим, что несколько недель ранее уже произошел аналогичный случай, когда на двух судах РФ было выявлено 20 случаев COVID-19.

Напомним, что в последнее время в Южной Корее значительно увеличилось число случаев ввоза коронавируса из-за рубежа. В этой связи власти Республики Корея уже ужесточили правила для въезда для тех, кто прибывает из шести стран, включая Казахстан, Киргизию, Бангладеш и Пакистан. Название еще двух стран власти РК предпочли не оглашать публично "из дипломатических соображений", но местные СМИ сообщили, что речь, скорее всего, идет о Филиппинах и Узбекистане.

Кроме того, были введены более жесткие меры медицинского контроля для прибывающих в Корею экипажей морских судов. Теперь все, кто желает сойти на берег, должны в обязательном порядке сдавать тесты на коронавирус.