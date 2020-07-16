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16.07.2020 04:59
Рубрика: Общество

Ученые озвучили причину аномальной жары в Сибири

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Возможную причину аномальной жары в Сибири назвали ученые. Изучением вопроса занималась группа экспертов из России, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции и Швейцарии. Специалисты оценили колебания средней температуры в Сибири с января по июнь 2020 года, а также рекорд в Верхоянске, где 20 июня воздух прогрелся до рекордного показателя в истории систематических наблюдений за погодой и климатом в Арктическом регионе. Выводы опубликованы на сайте научного объединения World Weather Attribution.

Фото: iStock
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"Оба эти события были бы невозможны без изменения климата Земли, вызванного деятельность человека. А эти изменения отразились на периоде тепла, увеличив его продолжительность в регионе в первом полугодии 2020-го", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ученые отметили, что в обычных обстоятельствах такие затяжные периоды жары крайне редки, происходят раз в 130 лет. К 2050 году в сибирском регионе можно ожидать повышения температуры как минимум на 2,5 градуса по сравнению с 1900 годом, но это повышение может достигать и семи градусов.

Напомним, в июне Всемирная метеорологическая организация объявила май-2020 самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом, а период с января по май текущего года занял вторую строчку в списке самых жарких, уступив лишь первым пяти месяцам 2016 года.

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