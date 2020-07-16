В Бангладеш арестован владелец клиники за выдачу справок о COVID-19

Полиция Бангладеша арестовала Мухаммеда Шахеда, владельца частной клиники в столице страны Дакке, по обвинению в выдаче тысяч фальшивых сертификатов с отрицательными результатами тестов на коронавирус.

Шахед лично выписывал пациентам для предъявления ими работодателям поддельные сертификаты о том, что они не больны COVID-19, даже не проверяя их. Полиция в течение девяти дней следила за 42-летним бизнесменом, который, почувствовав неладное, пытался бежать в Индию в парандже.

"В его больницах было проведено 10 500 тестов на коронавирус, из которых 4200 были подлинными, а остальные 6300 сертификатов были предоставлены без проведения тестов", - заявил AFP представитель полиции Бангладеша, полковник Ашик Билла. Шахеда также обвиняют в том, что он взимал плату за лечение от COVID-19, хотя его клиника получала компенсации от правительства страны на оказание бесплатной помощи инфицированным пациентам.