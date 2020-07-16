В Бристоле снесли статую чернокожей активистке

В Бристоле убрали незаконно поставленную скульптуру "Волна силы", изображающую чернокожую женщину с поднятым сжатым кулаком, снимки которой обошли весь мир.

Как заявил чернокожий мэр Бристоля Марвин Риис в интервью SkyNews, автору скульптуры, возможно, придется оплатить ее демонтаж. "Мы приветствуем различные провокации, но вы должны быть взрослыми людьми и брать ответственность за свои поступки", - отметил мэр.

Статуя, сделанная из смолы и стали британским скульптором Марком Куинном, сутками ранее была установлена без согласования с властями и общественностью города на постамент, где на протяжении 125 лет до этого стоял памятник Эдварду Кольстону, британскому купцу, члену парламента и филантропу, который был назван потомками "великим благодетелем Бристоля". 7 июня активисты движения "Жизни черных имеют значение" сняли статую и сбросили ее в воду, потому что Кольстон занимался в том числе и работорговлей.

Пока шли споры, кто достоин занять место на освободившемся постаменте, Марк Куинн (самая известная его работа - скульптурный автопортрет, сделанный из свернувшейся и замороженной крови) тайком ночью поставил на постамент черную женщину в натуральную величину. Моделью для скульптуры стала темнокожая стилист Джен Рейд. Вместе с мужем она принимала участие в свержении статуи Кольстона 7 июня, а потом забралась на постамент, чтобы попозировать фотографам. Этот снимок увидел Марк Куинн, который внимательно отслеживает актуальные общественные тенденции. Он получил согласие Рейд, написав ей в соцсетях, после чего напечатал скульптуру на 3D-принтере, а затем отлил ее по частям из черной смолы и стали.

Появление "Волны силы" было воспринято по-разному. Пока одни восторгались скульптурой, кто-то поставил рядом табличку "Марк Куинн любит деньги, а не чернокожих". Теперь статуя будет храниться в музее художника, если он не захочет пожертвовать ее в городское художественное собрание Бристоля. "Я и не рассчитывал, что скульптура останется на постаменте", - заявил Куинн.