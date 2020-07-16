В чем опасность бесплатных антивирусов для бизнеса

Многие знают, что существует два вида программ - бесплатные и те, за которые нужно заплатить. И если ко второму виду ПО претензий минимум, то по поводу бесплатных программ ходит множество мифов, одним из которых является тот, что бесплатными антивирусами пользоваться опасно. Эксперты рассказали, в каких случаях можно устанавливать такое ПО.

"Для того, чтобы выбрать антивирус, пользователи должны проанализировать, насколько они готовы тратить деньги на решение безопасности, хранят ли они ценные данные на своем устройстве, для чего это устройство. Исходя из этого, они должны смотреть, какие нужные им функции предлагаются в разных продуктах", - утверждает Луис Корронс, ИБ-евангелист компании Avast.

Автономный базовый антивирус защищает пользователей от вредоносных программ и может включать в себя несколько дополнительных функций. Комплексный набор безопасности включает более широкий спектр дополнительных функций и инструментов. По мнению эксперта, прежде чем принять решение о покупке антивируса, необходимо посмотреть отзывы в сети, проверить результаты тестирования от различных независимых организаций и затем выбрать, будет ли антивирус платным или бесплатным.

"Бесплатные антивирусы тоже могут быть хорошими. И платные, и бесплатные антивирусы используют один и тот же антивирусный механизм во всех основных продуктах для обеспечения безопасности ПК", - заключает Корронс.

Если пользователи, которые выбирают антивирус для домашнего компьютера, могут воспользоваться бесплатной версией, то компаниям важно получать техническую поддержку от разработчика: "Для коммерческих организаций важным моментом является отсутствие технической поддержки в бесплатных версиях, - поясняет Альфред Газизов, системный аналитик компании Cross Technologies. - Иначе при возникновении проблем с продуктом, надеяться можно будет только на внутренних специалистов компании. Из этого можно сделать вывод, что бизнесу рассматривать бесплатное ПО не следует".

Эксперт объясняет, что платные антивирусы обеспечивают большую функциональность - например, защиту от спама, персональный сетевой экран или родительский контроль для обеспечения безопасности детей во всемирной паутине. "Вы получаете больший контроль над вашими личными данными и повышаете надежность защиты таких конфиденциальных действий в Интернете, как банковские операции", - заключает Андрей Головин, директор департамента информационной безопасности Oberon.