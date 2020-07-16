В Египте предложили запретить воздушных змеев

Египетские власти объявили "охоту" на воздушных змеев. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, невинная забава за время карантина неожиданно превратилась в социальную проблему.

С просьбой запретить запуск самодельных воздушных змеев по всей стране депутат египетского парламента Файка Фахим обратился к премьеру Мустафе Мадбули, а также в министерство регионального развития. Пока в Египте были закрыты школы, спортивные клубы и кафе, дети и подростки по всей стране пристрастились к новому развлечению, а для многих жителей, потерявших работу, производство летающих игрушек стало источником дохода. И даже когда карантинные меры ослабли, их популярность не уменьшилась.

Однако, по данным FAZ, за последние недели службы безопасности Египта конфисковали сотни самодельных змеев в Каире и в Александрии, а также открыли административные дела против их продавцов и самих мастеров. Нередко змеи "приземляются" на линии электропередач, а также создают аварийные ситуации на дорогах.

Но самую большую угрозу, как выяснилось, таят крыши домов, на которые стали забираться подростки для запуска змеев. Нередко они возводятся без разрешения и соблюдения стандартов безопасности, и уже отмечено несколько случаев их обрушения.