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16.07.2020 19:55
Рубрика: Общество

Лето с подогревом

В Гидрометцентре пообещали возвращение тепла
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
Вторая половина лета в России может оказаться более жаркой, чем первая, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вентиляторы нам еще понадобятся: вторая половина лета может быть более жаркой, чем первая. Фото: Донат Сорокин/ ТАСС Вентиляторы нам еще понадобятся: вторая половина лета может быть более жаркой, чем первая. Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
Вентиляторы нам еще понадобятся: вторая половина лета может быть более жаркой, чем первая. Фото: Донат Сорокин/ ТАСС

Тем не менее, как и в начале лета, погода будет неоднородной - с периодами потепления и похолодания. До конца этой недели самая жаркая погода ожидается в Заволжье и на Урале. В Свердловской области, Челябинской, Курганской, Оренбургской воздух прогревается до 36-38 градусов тепла. Сухой и жаркий воздух приходит туда из Средней Азии и Казахстана. В Самарской и Оренбургской областях температура доходит до плюс 40 градусов.

Фото: Скриншот/Instagram/more.kryma
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Московскую погоду Вильфанд сравнил с заполярной. Та прохлада, которая установилась сейчас в столице, больше характерна для, например, Нарьян-Мара, находящегося за Полярным кругом. Но к выходным в Москве все же потеплеет. Тогда же прекратятся дожди. Но на следующей неделе жара не прогнозируется - в столице будет в пределах плюс 19-24 градусов.

Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдается на протяжении полугода. Начало июня во многих регионах России оказалось аномально холодным. Потом резко потеплело. Июль отличается ливнями и грозами. При этом пока в одних регионах страны установилась 40-градусная жара, в других середина лета больше напоминает начало осени. Это следствие глобального изменения климата, подчеркивает Вильфанд.

Бархатный сезон на черноморских курортах в этом году может продлиться несколько дольше и завершиться только в октябре

Изменение климата приводит и к увеличению опасных явлений. Например, речь идет о таких редких для умеренных широт явлениях, как смерчи. "В Институте физики атмосферы проанализировали возможность возникновения смерчей в России. Там даже отметили, что существуют смерчи, о которых никто не знал. Например, которые проходят через леса. И пришли к выводу, что количество смерчей будет увеличиваться. Это связано с изменчивостью погоды", - отметил метеоролог. По его словам, глобальное потепление приводит к нервозности погоды. Она то очень жаркая, то очень холодная.

И такие аномальные события будут повторяться все чаще. "Например, повторяемость так называемых волн тепла будет увеличиваться. Это когда температура выше нормы на пять градусов держится больше пяти дней. "Волны тепла" относятся к опасным явлениям, так как, по оценкам медиков, в организме человека начинают происходить сложные биохимические процессы, способные спровоцировать развитие опасных болезней", - отметил Вильфанд.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Зато в этом году длиннее обычного может оказаться бархатный сезон на черноморских курортах. По оценке Вильфанда, он может продлиться весь сентябрь и даже захватить октябрь.

Метеоролог напомнил, что бархатный сезон означает одинаковую температуру воздуха и воды. Это самое комфортное время для отдыха и оздоровления. Он отметил, что на российских курортах будет часто наблюдаться антициклональный режим погоды, что приведет к тому, что температура будет регулярно расти.

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