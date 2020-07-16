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16.07.2020 13:42
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о вреде глобального потепления для здоровья

Текст: Ольга Игнатова
Изменение климата приводит к увеличению опасных явлений, пояснил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Например, речь идет о таких редких для умеренных широт явлениях, как смерчи. "В Институте физики атмосферы проанализировали возможность возникновения смерчей в России. Там даже отметили, что существуют смерчи, о которых никто не знал. Например, которые проходят через леса. И пришли к выводу, что количество этих природных явлений будет увеличиваться. Это связано с изменчивостью погоды", - отметил метеоролог.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Росгидромет предупредил об опасных погодных явлениях

По его словам, глобальное потепление приводит к нервозности погоды. Она то очень жаркая, то очень холодная. Как, например, нынешняя зима, когда средняя температура с декабря по февраль была выше ноля градусов. То есть зимы просто не было.

И такие аномальные события будут повторяться все чаще и чаще. "Например, повторяемость так называемых волн тепла будет увеличиваться. Это когда температура выше нормы на 5 градусов держится больше 5 дней. "Волны тепла" относятся к опасным явлениям, так как, по оценкам медиков, в организме человека начинают происходить сложные биохимические процессы, способные спровоцировать развитие опасных болезней", - отметил Вильфанд.

Опасность в том, что такие явления очень слабо поддаются долгосрочному прогнозированию.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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