В Госдуме ответили на заявление Лондона о вмешательстве РФ в выборы

Власти Великобритании подрывают не только двусторонние отношения с Москвой, но и свой собственный авторитет заявлениями о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британские выборы, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждал, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование.

"Британское руководство снова наступает все на те же антироссийские грабли и тем самым не только еще больше подрывает двусторонние отношения с Москвой, но и свой собственный авторитет", - сказал Леонид Слуцкий РИА Новости.

Он добавил, что заявления главы британской дипломатии о мифическом вмешательстве России - "очередная русофобская чушь".