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16.07.2020 21:11
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли

Текст: Галина Мисливская
Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, которые предусматривают особый налоговый режим в сфере высоких технологий.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Документ разработан в целях реализации мер поддержки, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным 23 июня 2020 года.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Для IT-отрасли предлагается установить ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%. При этом ставка по налогу в региональные бюджеты обнуляется.

"Это позволит установить налоговые условия для IT-бизнеса лучше, чем в таких привлекательных на сегодняшний день юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире для соответствующей сферы деятельности", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, для IT-компаний с 2021 года и на бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%. В том числе на обязательное пенсионное страхование - 6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,5% и на обязательное медицинское страхование - 0,1%.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Аналогичные преференции по страховым взносам и налогу на прибыль будут установлены также для компаний, которые занимаются проектированием и разработкой изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции и включенных в соответствующий реестр Минпромторга.

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