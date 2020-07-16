В Израиле обновят программу по изучению русского языка

Русский язык в израильской школе - язык по выбору. Это значит, что в средних классах (с 7-го по 9-й) к обязательным ивриту и английскому дети должны выбрать еще один иностранный язык. В списке - французский, арабский и русский. Их сдают на аттестат зрелости. И тех, кто выбирает русский больше, чем тех, кому интереснее арабский.

По мнению преподавателя русского языка на кафедре иностранных языков Тель-Авивского университета Марины Низник, русский язык для многих израильских детей не иностранный, а херитажный (унаследованный). С учетом этого в 2020 году будет обновлена программа по его изучению.

"В предисловии новой программы написано, что наша целевая аудитория ― это непосредственно билингвы. Хотя сейчас в израильских школах открывается все больше классов, где изучают русский язык те, кто не имеет никакого отношения к русским семьям. Это тоже очень интересная история, потому что нет пособий для изучения именно русского как иностранного. Есть только один учебник "Сорока", написанный Марианной Авери в Америке. Поэтому необходимо создавать национально ориентированные учебники, которые подходят конкретной системе образования. Собственно, эта задача и стоит сейчас перед нами", - цитирует Марину Низник сайт "Русский мир".

Педагог считает, что учебники для билингвов, которые используют в других странах, не всегда подходят израильским школьникам из-за культурных особенностей. "То, что даже присылают нам из России, далеко не всегда попадает в наши потребности. Например, для Израиля совсем не актуальны учебники, где описаны христианские праздники", - объясняет она.

Но национально ориентированные учебники стоят дорого. Издательствам, которые возьмутся за их печать, нужны дотации.