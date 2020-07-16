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Рубрика: Власть

В каске и маске

В Минобороны подвели итоги весеннего призыва-2020
Текст: Юрий Гаврилов
В минувшую среду завершился весенний набор молодых солдат на военную службу. Пожалуй, никогда в истории современной Российской армии он не вызывал столько споров в обществе, не менял столько призывных правил и не требовал от военного руководства столь жестких мер безопасности в отношении новобранцев. Причина этого хорошо известна - пандемия коронавируса.

Набор молодых солдат завершен, и в Минобороны сейчас подводят предварительные итоги этой компании. Главный результат известен: с начала апреля по середину июля на военную службу призвали, как это предписано указом президента РФ, 135 тысяч молодых людей. В министерстве обороны напомнили, как осуществлялась их постановка в армейский строй.

Фото: РИА Новости
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Так, из-за опасности распространения инфекции все военкоматы страны заранее перевели на усиленный противоэпидемический режим работы. В планы призывных комиссий пришлось скорректировать, перенеся вызов ребят на сборные пункты с апреля на май. При этом в комиссариаты их по нескольку раз не приглашали. Сведения о новобранцах уточняли по телефону или по видеосвязи. Каждому новобранцу сообщали дату и время медосвидетельствования и график работы призывной комиссии. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе это могло быть как в начале мая, так и в середине месяца.

"Призывные комиссии начали работу с 12 мая с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В первую очередь, на заседания вызывали граждан, которые могли быть гарантированно направлены в войска", - отметили в Минобороны РФ. Чтобы свести к минимум риск заражения коронавирусом, военкоматы обеспечили средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами. Был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов для определения наличия COVID-2019.

С 20 мая начались отправки призывников со сборных пунктов. Перед отъездом в армию всех новобранцев протестировали на коронавирус. И лишь затем каждому выдали новенькую повседневную форму. Будущих моряков переодели в черные мундиры, авиаторов и десантников - в синие. Остальных - в форму защитного цвета. Все призывники получили персональные электронные карты для начисления денежного довольствия. Их снабдили медицинскими масками и несессерами, которые, помимо прочего, укомплектовали антисептиком для рук.

Заметим, что полторы тысячи новобранцев с признаками респираторных заболеваний до всех этих процедур не дошли. Их "отсеяли" еще на стадии проверки здоровья.

Фото: Давид Трахтенберг / РИА Новости
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И еще одно новшество этого призыва в армию Впервые для перевозки новобранцев военные арендовали в пассажирских железнодорожных составах более 2 тысяч вагонов - там на службу ехали более 83,5 тысячи парней. В невиданных ранее масштабах был использован и военный транспорт, в том числе самолеты военно-транспортной авиации. Ребят доставляли в армию даже гражданскими чартерными рейсами.

Как как с пополнением так называемых специальных подразделений - научных, спортивных и научно-производственных рот? Призыв туда тоже был. В научные и научно-производственные роты направили служить более 450 талантливых ребят. В спортивные подразделения - направлено свыше 150 молодых членов сборной России по олимпийским видам спорта.

"Благодаря беспрецедентным мерам, принятым органами военного управления во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по обеспечению необходимым количеством медицинского имущества, проработке алгоритмов работы и контролю их выполнения в ходе работы призывных комиссий, призывных и сборных пунктов субъектов Российской Федерации, а также тщательному планированию воинских перевозок, были исключены происшествия и проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части Вооруженных сил"", - сделали вывод в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19 Призыв в армию

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