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16.07.2020 19:29
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, как получить маткапитал в этом году

Текст: Елена Манукиян
Маткапитал в беззаявительном порядке оформлен более чем на 209 тысяч семей, сообщили в Минтруде.

Новый порядок выдачи сертификата действует с 15 апреля. Пенсионный фонд выдает документ на основании данных о регистрации новорожденных, которые поступают из ЗАГСа. Таким образом владельцем маткапитала автоматически становится каждая семья, в которой появился ребенок, тем более, что с 1 января 2020 года он выдается на каждого первенца и увеличивается при рождении второго ребенка. Уведомление о готовности сертификата родители получают через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Фото: РИА Новости
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В Минтруде также напомнили, что с 15 апреля упрощен порядок направления средств маткапитала на оплату ипотеки или получения займа на улучшение жилищных условий. Если у банка заключено соглашение с Пенсионным фондом России, в него можно обратиться с заявлением о погашении долга и процентов по кредиту с помощью сертификата.

Размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго или последующего ребенка в этом году сумма увеличится на 150 тысяч рублей, при условии, что средства маткапитала ранее не были использованы.

В пресс-службе Минтруда обратили внимание, что эта мера поддержки предусмотрена национальным проектом "Демография".

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Материнский капитал

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