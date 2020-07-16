В Росреестре прокомментировали ситуацию с закладными по ипотеке

Для того, чтобы люди могли снять ограничения со своей недвижимости после выплаты ипотеки, Росреестр обратился к главам регионов, после чего в 74 субъектах МФЦ заработали по предварительной записи, в семь - в штатном режиме. Но в четырех прием не ведется.
"Приемом и выдачей документов по услугам Росреестра на регистрацию прав, в том числе бумажных закладных, занимается МФЦ, поэтому жалобы клиентов, вероятнее всего, связаны именно с ограничением работы МФЦ в период пандемии коронавируса", - уточнили в ведомстве. Там добавили, что к ним не поступала информация о системных проблемах, связанных с выдачей бумажных закладных. При наличии затруднений заявителям предлагается обращаться на горячую линию Росреестра или в территориальный орган своего региона. Адреса и контактные телефоны размещены на официальном сайте ведомства.
Ранее издание РБК сообщило, что заемщики, погасившие или рефинансирующие ипотеку, столкнулись с задержками при получении из банков документов о снятии залога с недвижимости.