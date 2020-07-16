В Росреестре прокомментировали ситуацию с закладными по ипотеке

При снятии обременен­ия с ипотечных кварт­ир в бумажном виде заявление вместе с до­кументарной закладной можно подать чер­ез МФЦ, работа котор­ых была ограничена в связи с пандемией корона­вируса. Об этом сообщили в Росреестре.

Для того, чтобы люди могли снять ограничения со своей недвижимости после выплаты ипотеки, Росреестр об­ратился к главам регионов, после чего в 74 субъектах МФЦ зар­аботали по предварит­ельной записи, в семь - в штатном режиме. Но в четырех прием не ведется.

"Приемом и выдачей до­кументов по услугам Росреестра на регист­рацию прав, в том числе бумажных закладн­ых, занимается МФЦ, поэтому жалобы кли­ентов, вероятнее все­го, связаны именно с ограничением работы МФЦ в период пандем­ии коронавируса", - уточнили в ведомстве. Там добавили, что к ним не посту­пала информация о си­стемных проблемах, связанных с выдачей бумажных закладных. При наличии затрудне­ний заявителям предлагается обращаться на горячую линию Роср­еестра или в террито­риальный орган сво­его региона. Адреса и контактные телефоны размещены на офици­альном сайте ведомст­ва.

Ранее издание РБК сообщило, что заемщики, погасившие или рефинансирующие ипотеку, столкнулись с задержками при получении из банков документов о снятии залога с недвижимости.